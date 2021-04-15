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В Москве волонтеры помогут пенсионерам с уборкой к весенним праздникам
В Москве волонтеры помогут пенсионерам с уборкой к весенним праздникам
Волонтеры помогут одиноким пожилым москвичам навести дома порядок к весенним праздникам, сообщает пресс-служба ГБУ "Моя карьера". РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:19
2021-04-15T13:19
2021-04-15T15:15
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МОСКВА, 15 апр —РИА Новости. Волонтеры помогут одиноким пожилым москвичам навести дома порядок к весенним праздникам, сообщает пресс-служба ГБУ "Моя карьера".Акция "Чистый четверг" пройдет во всех районах Москвы с 15 по 29 апреля. Пенсионеры, которым нужна помощь в уборке дома, могут обратиться по телефону горячей линии +7 (967) 099-22-00 с 10:00 до 18:00 по будним дням. Для этого им необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, результат теста на наличие антител или сертификат о вакцинации."Стать волонтером и сделать доброе дело для одиноких пожилых людей может каждый", — указывается в сообщении.Акция проходит шестой год подряд, ее организует центр "Моя карьера" совместно с фондом поддержки пожилых людей и ветеранов войн "В.Н.У.К". Всего в ней поучаствовали более 1,5 тысячи волонтеров, получили помощь 3,5 тысячи пожилых людей.
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москва, общество
МОСКВА, 15 апр —РИА Новости. Волонтеры помогут одиноким пожилым москвичам навести дома порядок к весенним праздникам, сообщает пресс-служба ГБУ "Моя карьера".
Акция "Чистый четверг" пройдет во всех районах Москвы
с 15 по 29 апреля. Пенсионеры, которым нужна помощь в уборке дома, могут обратиться по телефону горячей линии +7 (967) 099-22-00 с 10:00 до 18:00 по будним дням. Для этого им необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, результат теста на наличие антител или сертификат о вакцинации.
"Стать волонтером и сделать доброе дело для одиноких пожилых людей может каждый", — указывается в сообщении.
Акция проходит шестой год подряд, ее организует центр "Моя карьера" совместно с фондом поддержки пожилых людей и ветеранов войн "В.Н.У.К". Всего в ней поучаствовали более 1,5 тысячи волонтеров, получили помощь 3,5 тысячи пожилых людей.