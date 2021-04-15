https://ria.ru/20210415/uborka-1728392189.html

В Москве волонтеры помогут пенсионерам с уборкой к весенним праздникам

В Москве волонтеры помогут пенсионерам с уборкой к весенним праздникам

Волонтеры помогут одиноким пожилым москвичам навести дома порядок к весенним праздникам, сообщает пресс-служба ГБУ "Моя карьера". РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:19

2021-04-15T13:19

2021-04-15T15:15

хорошие новости

москва

общество

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МОСКВА, 15 апр —РИА Новости. Волонтеры помогут одиноким пожилым москвичам навести дома порядок к весенним праздникам, сообщает пресс-служба ГБУ "Моя карьера".Акция "Чистый четверг" пройдет во всех районах Москвы с 15 по 29 апреля. Пенсионеры, которым нужна помощь в уборке дома, могут обратиться по телефону горячей линии +7 (967) 099-22-00 с 10:00 до 18:00 по будним дням. Для этого им необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, результат теста на наличие антител или сертификат о вакцинации."Стать волонтером и сделать доброе дело для одиноких пожилых людей может каждый", — указывается в сообщении.Акция проходит шестой год подряд, ее организует центр "Моя карьера" совместно с фондом поддержки пожилых людей и ветеранов войн "В.Н.У.К". Всего в ней поучаствовали более 1,5 тысячи волонтеров, получили помощь 3,5 тысячи пожилых людей.

https://ria.ru/20210408/volontery-1727320970.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество