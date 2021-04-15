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Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
Адвокат Сергей Жорин высказался в эфире "Пятого канала" об эпизодах, которые предшествовали убийству в фитнес-клубе в Москве. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T02:42
2021-04-15T10:30
россия
сергей жорин
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин высказался в эфире "Пятого канала" об эпизодах, которые предшествовали убийству в фитнес-клубе в Москве.Ранее сообщалось, что в заведении, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые паруса" на северо-западе столицы, убили Али Гейдарова — криминального авторитета Альберта Рыжего. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере. По словам собеседника телеканала, он занимался в фитнес-зале и успел покинуть его незадолго до происшествия. В результате, помимо Гейдарова, никто не пострадал. При этом юрист несколько раз видел мужчину вместе с его многочисленной охраной, что вызывало опасение у местных жителей.Как отметил адвокат, многие жильцы опасались, что вероятное покушение на Гейдарова может закончиться массовой гибелью людей.Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
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россия, сергей жорин, москва, происшествия

Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве

02:42 15.04.2021 (обновлено: 10:30 15.04.2021)
 
© СК РФ/YouTubeСледователи на месте убийства мужчины в фитнес-клубе в Москве. Кадр видео
Следователи на месте убийства мужчины в фитнес-клубе в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© СК РФ/YouTube
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин высказался в эфире "Пятого канала" об эпизодах, которые предшествовали убийству в фитнес-клубе в Москве.
Ранее сообщалось, что в заведении, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые паруса" на северо-западе столицы, убили Али Гейдарова — криминального авторитета Альберта Рыжего. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.
По словам собеседника телеканала, он занимался в фитнес-зале и успел покинуть его незадолго до происшествия. В результате, помимо Гейдарова, никто не пострадал. При этом юрист несколько раз видел мужчину вместе с его многочисленной охраной, что вызывало опасение у местных жителей.
"Такое количество охраны мы не видели давно и делали вывод, что если человека охраняют так серьезно, то, наверное, у него действительно был повод опасаться за свою жизнь и здоровье", — подчеркнул Жорин.
Как отметил адвокат, многие жильцы опасались, что вероятное покушение на Гейдарова может закончиться массовой гибелью людей.

"Мы надеялись, что лица, которые охотятся, возможно, за этим человеком, не будут покушаться на него с использованием взрывчатки. <…> Если бы, не дай бог, была бы применена взрывчатка, жертв было бы очень много", — заключил юрист.

Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
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РоссияСергей ЖоринМоскваПроисшествия
 
 
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