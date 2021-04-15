https://ria.ru/20210415/ubiystvo-1728334795.html

Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве

Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве

Адвокат Сергей Жорин высказался в эфире "Пятого канала" об эпизодах, которые предшествовали убийству в фитнес-клубе в Москве. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T02:42

2021-04-15T02:42

2021-04-15T10:30

россия

сергей жорин

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин высказался в эфире "Пятого канала" об эпизодах, которые предшествовали убийству в фитнес-клубе в Москве.Ранее сообщалось, что в заведении, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые паруса" на северо-западе столицы, убили Али Гейдарова — криминального авторитета Альберта Рыжего. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере. По словам собеседника телеканала, он занимался в фитнес-зале и успел покинуть его незадолго до происшествия. В результате, помимо Гейдарова, никто не пострадал. При этом юрист несколько раз видел мужчину вместе с его многочисленной охраной, что вызывало опасение у местных жителей.Как отметил адвокат, многие жильцы опасались, что вероятное покушение на Гейдарова может закончиться массовой гибелью людей.Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.

https://ria.ru/20210414/zaderzhanie-1728167692.html

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россия, сергей жорин, москва, происшествия