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https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728370271.html
В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе между РФ и Украиной, но готова оказать поддержку дипломатическим усилиям по его урегулированию, заявил глава... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:42
2021-04-15T11:44
россия
мевлют чавушоглу
владимир зеленский
дмитрий песков
франция
украина
в мире
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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе между РФ и Украиной, но готова оказать поддержку дипломатическим усилиям по его урегулированию, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Сейчас есть проблемы в Донбассе, однако есть Минские договоренности. Мы предлагаем сторонам решить эту проблему мирно и дипломатическим путем. Турция поддерживает территориальную целостность любой страны - Украины, России и всех остальных. И отношения мы строим и с Россией, и с Украиной. Наши отношения между каждой из стран не должны влиять на отношения с другими странами. В недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.Он добавил, что политика Турция "ясна по всем проблемам, в том числе по Крыму"."Мы искренне и открыто делимся нашими соображениями с обеими сторонами, у нас конструктивная политика. Сейчас ситуация начала разряжаться, что нас радует. Турция готова внести вклад в этот процесс", - сказал турецкий министр.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/krym-1728348944.html
https://ria.ru/20210414/ucheniya-1728200071.html
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россия, мевлют чавушоглу, владимир зеленский, дмитрий песков, франция, украина, в мире

В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной

11:42 15.04.2021 (обновлено: 11:44 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе между РФ и Украиной, но готова оказать поддержку дипломатическим усилиям по его урегулированию, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Сейчас есть проблемы в Донбассе, однако есть Минские договоренности. Мы предлагаем сторонам решить эту проблему мирно и дипломатическим путем. Турция поддерживает территориальную целостность любой страны - Украины, России и всех остальных. И отношения мы строим и с Россией, и с Украиной. Наши отношения между каждой из стран не должны влиять на отношения с другими странами. В недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
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Он добавил, что политика Турция "ясна по всем проблемам, в том числе по Крыму".
"Мы искренне и открыто делимся нашими соображениями с обеими сторонами, у нас конструктивная политика. Сейчас ситуация начала разряжаться, что нас радует. Турция готова внести вклад в этот процесс", - сказал турецкий министр.
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Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
 
РоссияМевлют ЧавушоглуВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковФранцияУкраинаВ мире
 
 
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