https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728357331.html
В МИД Франции оценили перспективы вступления Турции в Евросоюз
В МИД Франции оценили перспективы вступления Турции в Евросоюз
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон полагает, что пока у Турции нет перспектив вступления в Евросоюз. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:31
2021-04-15T10:31
2021-04-15T10:31
эммануэль макрон
евросоюз
мид франции
турция
европа
париж
в мире
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон полагает, что пока у Турции нет перспектив вступления в Евросоюз."Я думаю, надо признать, что это в большей части искусственно (перспектива вступления Турции в Евросоюз – ред.). И это сказал президент республики (Эммануэль Макрон), когда он принимал более двух лет назад в Париже господина (президента Турции Тайипа) Эрдогана... Дискуссии не продвигаются. В актуальном контексте мы видим, что нет никаких перспектив такого рода", - сказал Бон в эфире радиостанции Radio J."Это не значит, что не надо иметь партнерства и вести дискуссии... Но полагать, что Европейский союз должен все больше и больше расширяться, это ошибка и безумие, поскольку мы должны консолидировать и улучшать наш союз", - подчеркнул он.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
https://ria.ru/20210413/sanktsii-1728140791.html
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эммануэль макрон, евросоюз, мид франции, турция, европа, париж, в мире