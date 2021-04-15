https://ria.ru/20210415/turoperatory-1728394092.html
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:25
2021-04-15T13:25
2021-04-15T15:19
туризм
коронавирус в россии
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727882322_0:5:2885:1627_1920x0_80_0_0_7d86ac1d321cec4337deb626e999fee9.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили в пресс-службе правительства. В соответствии с федеральным законом, каждый год операторы в сфере выездного туризма обязаны выплачивать взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Их величина зависит от количества клиентов за предыдущий год и могут составлять от 50 тысяч до полумиллиона рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля.В 2020 году из-за коронавируса правительство для поддержки отрасли освободило туроператоров от таких взносов. Это послабление теперь будет действовать до конца года.Также для компаний продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности на возврат денег за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно. Помимо этого, объем ежегодных взносов сократиться до 0,25 процента общей цены турпродукта за 2020 год. Раньше он составлял один процент. Перечислить деньги можно до 15 апреля 2022 года.Правительство также внесло изменения в Правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Срок подачи оператором уведомления в "Турпомощь" увеличили с двух недель до одного месяца, поскольку для необходимых расчетов компаниям требуется больше времени.
https://ria.ru/20210412/egipet-1727901839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727882322_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_e48fcdc4c3cee1f98e69d5b74ef8c247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили
в пресс-службе правительства.
В соответствии с федеральным законом, каждый год операторы в сфере выездного туризма обязаны выплачивать взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Их величина зависит от количества клиентов за предыдущий год и могут составлять от 50 тысяч до полумиллиона рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля.
В 2020 году из-за коронавируса правительство для поддержки отрасли освободило туроператоров от таких взносов. Это послабление теперь будет действовать до конца года.
Также для компаний продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности на возврат денег за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно.
Помимо этого, объем ежегодных взносов сократиться до 0,25 процента общей цены турпродукта за 2020 год. Раньше он составлял один процент. Перечислить деньги можно до 15 апреля 2022 года.
Правительство также внесло изменения в Правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Срок подачи оператором уведомления в "Турпомощь" увеличили с двух недель до одного месяца, поскольку для необходимых расчетов компаниям требуется больше времени.