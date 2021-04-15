Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210415/turoperatory-1728388468.html
Правительство утвердило новые меры поддержки туроператоров
Правительство утвердило новые меры поддержки туроператоров
Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма - в частности, продлило на текущий год отмену взносов в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:03
2021-04-15T13:17
туризм
россия
новости - туризм
здоровье - общество
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма - в частности, продлило на текущий год отмену взносов в резервный фонд объединения "Турпомощь", говорится в сообщении на сайте кабинета министров."Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности – эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Пресс-служба правительства напоминает, что туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". При этом размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей."В 2020 году из-за коронавируса правительство освободило туроператоров от таких взносов в рамках мер поддержки пострадавших отраслей. Теперь это правило распространится и на 2021 год. Также в 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно", - добавляется в сообщении.Кроме того, ежегодные взносы в данный фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере: 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Компаниям разрешено перечислить средства до 15 апреля 2022 года.
https://ria.ru/20210413/otdykh-1728057560.html
https://ria.ru/20210415/krym-1728388337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости - туризм, здоровье - общество, правительство рф, общество

Правительство утвердило новые меры поддержки туроператоров

13:03 15.04.2021 (обновлено: 13:17 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма - в частности, продлило на текущий год отмену взносов в резервный фонд объединения "Турпомощь", говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
"Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности – эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Гечек, Турция - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 13:03Распространение коронавируса
Россияне не спешат досрочно завершать отдых в Турции, заявил туроператор
Пресс-служба правительства напоминает, что туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". При этом размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
"В 2020 году из-за коронавируса правительство освободило туроператоров от таких взносов в рамках мер поддержки пострадавших отраслей. Теперь это правило распространится и на 2021 год. Также в 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно", - добавляется в сообщении.
Кроме того, ежегодные взносы в данный фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере: 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Компаниям разрешено перечислить средства до 15 апреля 2022 года.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 13:04
В Крыму готовы разместить туристов, лишившихся отдыха в Турции
 
ТуризмРоссияНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоПравительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния