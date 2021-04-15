https://ria.ru/20210415/turoperatory-1728388468.html

Правительство утвердило новые меры поддержки туроператоров

Правительство утвердило новые меры поддержки туроператоров

Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма - в частности, продлило на текущий год отмену взносов в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:03

2021-04-15T13:03

2021-04-15T13:17

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма - в частности, продлило на текущий год отмену взносов в резервный фонд объединения "Турпомощь", говорится в сообщении на сайте кабинета министров."Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности – эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Пресс-служба правительства напоминает, что туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". При этом размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей."В 2020 году из-за коронавируса правительство освободило туроператоров от таких взносов в рамках мер поддержки пострадавших отраслей. Теперь это правило распространится и на 2021 год. Также в 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно", - добавляется в сообщении.Кроме того, ежегодные взносы в данный фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере: 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Компаниям разрешено перечислить средства до 15 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20210413/otdykh-1728057560.html

https://ria.ru/20210415/krym-1728388337.html

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