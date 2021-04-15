https://ria.ru/20210415/tseny-1728416445.html

В Минпромторге объяснили рост цен на яйца

В Минпромторге объяснили рост цен на яйца

Цены на куриные яйца традиционно растут перед Пасхой, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:06

2021-04-15T15:06

2021-04-15T18:25

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Цены на куриные яйца традиционно растут перед Пасхой, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.Пасха в этом году приходится на 2 мая. По его словам, министерство предложило сетям некоторые меры и думает, что они на них согласятся. Речь идет о механизмах саморегулирования, уточнил Кузнецов.Он также отметил, что на стоимость яиц повлияли сразу несколько факторов: производство сократилось из-за вспышек болезней птицы, а переходящие запасы не сформировали. "В мае и производство увеличится, и спрос упадет, все-таки он сейчас перед Пасхой высокий. Производство обещают очень сильно нарастить", — добавил глава департамента.Сейчас правительство имеет право ограничивать рост цен на социально значимые продовольственные товары, если они на протяжении 60 дней подряд дорожают не менее чем на 10 процентов (с исключением сезонного фактора). Срок действия ограничений не должен превышать 90 дней.Кузнецов подчеркнул, что регулирование цен — это крайняя мера. "Такая возможность имеется <...>, но пока мы считаем, этого делать не надо", — сказал он.При этом он отметил, что российские торговые сети продают яйца по ценам ниже закупочных, а один из крупных ретейлеров только из-за этого теряет по 25 миллионов рублей в день. Долго такая ситуация продолжаться не может, считает Кузнецов.C 6 по 12 апреля яйца в среднем по России подорожали на 2,3 процента. Неделей ранее, с 30 марта по 5 апреля, рост составил 2,1 процента, а с начала года — 11,6 процента.

https://ria.ru/20210414/urozhay-1728263992.html

https://ria.ru/20210415/konditery-1728361908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика