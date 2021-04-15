https://ria.ru/20210415/traur-1728354901.html

В Свердловской области объявили траур из-за гибели пяти детей при пожаре

В Свердловской области объявили траур из-за гибели пяти детей при пожаре

Власти Горноуральского городского округа Свердловской области, где пожар в частном доме унес жизни пяти детей, объявили четверг траурным днем, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:14

2021-04-15T10:14

2021-04-15T10:18

пожар в частном доме на урале

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Власти Горноуральского городского округа Свердловской области, где пожар в частном доме унес жизни пяти детей, объявили четверг траурным днем, сообщает пресс-служба администрации округа.Пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в селе Бызово, которое находится в 67 километрах от Нижнего Тагила, в селе живут около 335 человек. В результате возгорания деревянного дома пострадали двое взрослых и двое детей, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, пятеро детей погибли. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

свердловская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в частном доме на урале, свердловская область, происшествия