В Свердловской области объявили траур из-за гибели пяти детей при пожаре
10:14 15.04.2021 (обновлено: 10:18 15.04.2021)
© Фото : СУСК по Свердловской областиСледователи на месте пожара в частном доме в селе Бызово, Урал
© Фото : СУСК по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Власти Горноуральского городского округа Свердловской области, где пожар в частном доме унес жизни пяти детей, объявили четверг траурным днем, сообщает пресс-служба администрации округа.
Пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в селе Бызово, которое находится в 67 километрах от Нижнего Тагила, в селе живут около 335 человек. В результате возгорания деревянного дома пострадали двое взрослых и двое детей, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, пятеро детей погибли. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
"Администрация округа в связи с этой страшной трагедией выражает соболезнования родным и близким погибших детей и объявляет сегодня траур на всей территории Горноуральского городского округа. Убедительная просьба на всех зданиях, сооружениях, где расположены флаги Российской Федерации и нашего округа, (их) приспустить, а также отменить все праздничные и культурно-массовые мероприятия", - говорится в сообщении.