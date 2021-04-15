https://ria.ru/20210415/tpu-1728235375.html
В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
Высококачественный автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи научились производить ученые Томского политехнического... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:00
2021-04-15T03:00
2021-04-15T09:08
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
бензин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Высококачественный автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи научились производить ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам авторов, новая технология отличается простотой и позволит добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли перейти на самообеспечение топливом. Результаты опубликованы в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering.Стабильные газовые конденсаты (СГК) – побочный продукт подготовки природного газа. На большинстве месторождений, как отметили ученые, за неимением рациональных вариантов использования их смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки.Однако СГК, по словам специалистов ТПУ, являются ценным углеводородным сырьем. Более эффективный способ их использования, уверены ученые, это переработка в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе.Исследования химиков ТПУ показали, что переработка на цеолите позволяет повысить октановое число СГК в среднем на 18 пунктов, то есть фактически получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию. Также ученые предложили рецептуры смешения товарных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 на основе продуктов переработки СГК.Предложенная технология позволяет добывающим предприятиям производить топливо для собственных нужд, а также обеспечивать им определенную территорию. Доставка топлива на удаленные предприятия существенно повышает стоимость продукции, поэтому для ряда регионов мира, уверены ученые, возможность перейти к автономности окажется актуальной. Например, для севера России, где работает множество добывающих компаний.Процесс переработки не требует водородсодержащего газа и особой подготовки сырья, что позволяет реализовывать его даже в малотоннажном исполнении вне крупных нефтеперерабатывающих заводов, подчеркнули ученые.Преимущества технологии связаны с используемым катализатором, цеолитом, объяснили в ТПУ. Цеолиты – недорогие минералы, не содержащие благородных металлов и стойкие к каталитическим ядам. В предложенной работе впервые реализована переработка стабильных газовых конденсатов на цеолите структурного типа ZSM-5.Для разработки рецептур смешения бензинов и оценки их детонационной стойкости использовался программный комплекс "Compounding", разработанный в ТПУ. Следующий этап работы – создание математической модели для точного прогнозирования состава и характеристик получаемых продуктов, сообщили ученые.
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университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, бензин
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Высококачественный автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи научились производить ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам авторов, новая технология отличается простотой и позволит добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли перейти на самообеспечение топливом. Результаты опубликованы в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering
.
Стабильные газовые конденсаты (СГК) – побочный продукт подготовки природного газа. На большинстве месторождений, как отметили ученые, за неимением рациональных вариантов использования их смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки.
Однако СГК, по словам специалистов ТПУ, являются ценным углеводородным сырьем. Более эффективный способ их использования, уверены ученые, это переработка в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе.
Исследования химиков ТПУ показали, что переработка на цеолите позволяет повысить октановое число СГК в среднем на 18 пунктов, то есть фактически получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию. Также ученые предложили рецептуры смешения товарных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 на основе продуктов переработки СГК.
"Мы установили направления превращений углеводородов, входящих в состав СГК, а также определили влияние параметров переработки на состав и характеристики получаемых продуктов. Это позволит подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного использования конденсатов различного состава", – рассказала доцент Отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.
Предложенная технология позволяет добывающим предприятиям производить топливо для собственных нужд, а также обеспечивать им определенную территорию. Доставка топлива на удаленные предприятия существенно повышает стоимость продукции, поэтому для ряда регионов мира, уверены ученые, возможность перейти к автономности окажется актуальной. Например, для севера России, где работает множество добывающих компаний.
Процесс переработки не требует водородсодержащего газа и особой подготовки сырья, что позволяет реализовывать его даже в малотоннажном исполнении вне крупных нефтеперерабатывающих заводов, подчеркнули ученые.
Преимущества технологии связаны с используемым катализатором, цеолитом, объяснили в ТПУ. Цеолиты – недорогие минералы, не содержащие благородных металлов и стойкие к каталитическим ядам. В предложенной работе впервые реализована переработка стабильных газовых конденсатов на цеолите структурного типа ZSM-5.
Для разработки рецептур смешения бензинов и оценки их детонационной стойкости использовался программный комплекс "Compounding", разработанный в ТПУ. Следующий этап работы – создание математической модели для точного прогнозирования состава и характеристик получаемых продуктов, сообщили ученые.