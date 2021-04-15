https://ria.ru/20210415/tpu-1728235375.html

В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи

В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи

Высококачественный автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи научились производить ученые Томского политехнического... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T03:00

2021-04-15T03:00

2021-04-15T09:08

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

томский политехнический университет

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728231502_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c69ae482d52000e246e27d27f086d74d.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Высококачественный автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи научились производить ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам авторов, новая технология отличается простотой и позволит добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли перейти на самообеспечение топливом. Результаты опубликованы в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering.Стабильные газовые конденсаты (СГК) – побочный продукт подготовки природного газа. На большинстве месторождений, как отметили ученые, за неимением рациональных вариантов использования их смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки.Однако СГК, по словам специалистов ТПУ, являются ценным углеводородным сырьем. Более эффективный способ их использования, уверены ученые, это переработка в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе.Исследования химиков ТПУ показали, что переработка на цеолите позволяет повысить октановое число СГК в среднем на 18 пунктов, то есть фактически получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию. Также ученые предложили рецептуры смешения товарных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 на основе продуктов переработки СГК.Предложенная технология позволяет добывающим предприятиям производить топливо для собственных нужд, а также обеспечивать им определенную территорию. Доставка топлива на удаленные предприятия существенно повышает стоимость продукции, поэтому для ряда регионов мира, уверены ученые, возможность перейти к автономности окажется актуальной. Например, для севера России, где работает множество добывающих компаний.Процесс переработки не требует водородсодержащего газа и особой подготовки сырья, что позволяет реализовывать его даже в малотоннажном исполнении вне крупных нефтеперерабатывающих заводов, подчеркнули ученые.Преимущества технологии связаны с используемым катализатором, цеолитом, объяснили в ТПУ. Цеолиты – недорогие минералы, не содержащие благородных металлов и стойкие к каталитическим ядам. В предложенной работе впервые реализована переработка стабильных газовых конденсатов на цеолите структурного типа ZSM-5.Для разработки рецептур смешения бензинов и оценки их детонационной стойкости использовался программный комплекс "Compounding", разработанный в ТПУ. Следующий этап работы – создание математической модели для точного прогнозирования состава и характеристик получаемых продуктов, сообщили ученые.

https://ria.ru/20191113/1560851634.html

https://ria.ru/20190730/1556987322.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, бензин