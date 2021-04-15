https://ria.ru/20210415/test-sistema-1728338543.html

В России появилась новая тест-система для определения антител к COVID-19

В России появилась новая тест-система для определения антител к COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T06:46

2021-04-15T06:46

2021-04-15T06:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наука

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови. С помощью данного набора реагентов, добавляют в ведомстве, можно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает его полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20210414/antitela-1728175604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наука, общество