В России появилась новая тест-система для определения антител к COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант "красной зоны" (зоны выделения) лаборатории молекулярной диагностики комплекса Helix в Москве
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу, сообщается на сайте ведомства.
"ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови. С помощью данного набора реагентов, добавляют в ведомстве, можно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает его полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.