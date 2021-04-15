https://ria.ru/20210415/terakt-1728391944.html

Директор ФСБ рассказал о предотвращении терактов в России

Директор ФСБ рассказал о предотвращении терактов в России

Спецслужбы за два года предотвратили в России 78 терактов, сообщил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:18

2021-04-15T13:18

2021-04-15T13:18

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Спецслужбы за два года предотвратили в России 78 терактов, сообщил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.За прошлый год, как сообщал в минувшем декабре Национальный антитеррористический комитет, пресечен 41 теракт.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

https://ria.ru/20210414/boeviki-1728239374.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников