https://ria.ru/20210415/terakt-1728391944.html
Директор ФСБ рассказал о предотвращении терактов в России
Директор ФСБ рассказал о предотвращении терактов в России
Спецслужбы за два года предотвратили в России 78 терактов, сообщил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:18
2021-04-15T13:18
2021-04-15T13:18
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_65047ac34ed82fc9c8d3d5d82377b47c.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Спецслужбы за два года предотвратили в России 78 терактов, сообщил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.За прошлый год, как сообщал в минувшем декабре Национальный антитеррористический комитет, пресечен 41 теракт.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
https://ria.ru/20210414/boeviki-1728239374.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_b4c9b4b552d9089776709e1bd430933e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников