Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/taliby-1728462096.html
В США обвинили Россию в поощрении атак талибов на американские войска
В США обвинили Россию в поощрении атак талибов на американские войска
Разведка США с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:19
2021-04-15T18:26
россия
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_0:210:3123:1967_1920x0_80_0_0_f297fd66f427d19bd021695fff4b4d08.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Разведка США с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США."Разведывательное сообщество США с низкой или средней степенью уверенности полагает, что российские сотрудники разведки стремились поощрять атаки "Талибана" против служащих США и коалиции в Афганистане в 2019 году, а возможно, и раньше, в том числе посредством финансовых стимулов и компенсаций", - заявил представитель администрации."Мы передали (России) по дипломатическим, разведывательным и военным каналам четкие прямые сообщения по этим вопросам", - добавил он.На вопрос, почему оценка осуществлена "с низкой уверенностью", он сказал, что она основана на данных, полученных от задержанных, а также "основывается на сложной оперативной обстановке".Россия в прошлом отвергала подобные обвинения США, необоснованными называли их и высокопоставленные американские военные.
https://ria.ru/20210415/vyvod-1728400668.html
https://ria.ru/20210414/pentagon-1728326714.html
россия
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_328:284:2680:2048_1920x0_80_0_0_91513f024d4d9329563fd1752f76394b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, афганистан, талибан, сша, в мире

В США обвинили Россию в поощрении атак талибов на американские войска

18:19 15.04.2021 (обновлено: 18:26 15.04.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Разведка США с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
"Разведывательное сообщество США с низкой или средней степенью уверенности полагает, что российские сотрудники разведки стремились поощрять атаки "Талибана" против служащих США и коалиции в Афганистане в 2019 году, а возможно, и раньше, в том числе посредством финансовых стимулов и компенсаций", - заявил представитель администрации.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 13:49
Президент Чехии выступил против вывода войск США из Афганистана
"Мы передали (России) по дипломатическим, разведывательным и военным каналам четкие прямые сообщения по этим вопросам", - добавил он.
На вопрос, почему оценка осуществлена "с низкой уверенностью", он сказал, что она основана на данных, полученных от задержанных, а также "основывается на сложной оперативной обстановке".
Россия в прошлом отвергала подобные обвинения США, необоснованными называли их и высокопоставленные американские военные.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 22:32
Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана
 
РоссияАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния