https://ria.ru/20210415/taliby-1728462096.html

В США обвинили Россию в поощрении атак талибов на американские войска

В США обвинили Россию в поощрении атак талибов на американские войска

Разведка США с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:19

2021-04-15T18:19

2021-04-15T18:26

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афганистан

талибан

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Разведка США с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США."Разведывательное сообщество США с низкой или средней степенью уверенности полагает, что российские сотрудники разведки стремились поощрять атаки "Талибана" против служащих США и коалиции в Афганистане в 2019 году, а возможно, и раньше, в том числе посредством финансовых стимулов и компенсаций", - заявил представитель администрации."Мы передали (России) по дипломатическим, разведывательным и военным каналам четкие прямые сообщения по этим вопросам", - добавил он.На вопрос, почему оценка осуществлена "с низкой уверенностью", он сказал, что она основана на данных, полученных от задержанных, а также "основывается на сложной оперативной обстановке".Россия в прошлом отвергала подобные обвинения США, необоснованными называли их и высокопоставленные американские военные.

https://ria.ru/20210415/vyvod-1728400668.html

https://ria.ru/20210414/pentagon-1728326714.html

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россия, афганистан, талибан, сша, в мире