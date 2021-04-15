В США обвинили Россию в поощрении атак талибов на американские войска
18:19 15.04.2021 (обновлено: 18:26 15.04.2021)
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
© AP Photo / Rahmat Gul, File
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Разведка США с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
"Разведывательное сообщество США с низкой или средней степенью уверенности полагает, что российские сотрудники разведки стремились поощрять атаки "Талибана" против служащих США и коалиции в Афганистане в 2019 году, а возможно, и раньше, в том числе посредством финансовых стимулов и компенсаций", - заявил представитель администрации.
"Мы передали (России) по дипломатическим, разведывательным и военным каналам четкие прямые сообщения по этим вопросам", - добавил он.
На вопрос, почему оценка осуществлена "с низкой уверенностью", он сказал, что она основана на данных, полученных от задержанных, а также "основывается на сложной оперативной обстановке".
Россия в прошлом отвергала подобные обвинения США, необоснованными называли их и высокопоставленные американские военные.
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