https://ria.ru/20210415/svr-1728464616.html
СВР назвала обвинения Вашингтона в кибершпионаже словоблудием
СВР назвала обвинения Вашингтона в кибершпионаже словоблудием
Надуманные обвинения в адрес Службы внешней разведки России со стороны США в кибершпионаже - это "бред" и "словоблудие", разбирать риторику Белого дома – отнюдь РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:33
2021-04-15T18:33
2021-04-15T19:02
джо байден
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Надуманные обвинения в адрес Службы внешней разведки России со стороны США в кибершпионаже - это "бред" и "словоблудие", разбирать риторику Белого дома – отнюдь не задача разведки, сообщило пресс-бюро СВР."15 апреля с. г. (президент США) Джозеф Байден на пяти с хвостиком страницах пояснил человечеству, какая угроза исходит миру от России. Ну, разбирать известную риторику Белого дома – отнюдь не задача разведки. Поэтому переходим к следующему пункту", - говорится в заявлении."Во всем этом словоблудии самое неприятное вот что: "СВР России, также известная как...". Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 1920 года как Иностранный отдел ВЧК, 5 отдел Первого управления НКВД СССР. С середины прошлого века - Первое главное управление КГБ СССР, а ныне – Служба внешней разведки Российской Федерации. За столетними славными страницами истории отечественной разведки стоит не только высочайший профессионализм, но и умение вести работу честно на благо нашей страны!", - отмечает пресс-бюро.Ранее в четверг Белый дом сообщил, что США считают СВР причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием платформы SolarWinds. В пресс-релизе администрация США назвала Службу внешней разведки России "также известной как APT 29, Cozy Bear и The Dukes", и отметила, что разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР.Пресс-бюро также назвало "совсем нелицеприятными по причине своей надуманности обвинения в адрес СВР".
https://ria.ru/20210413/konflikt-1728129947.html
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джо байден, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, в мире
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Надуманные обвинения в адрес Службы внешней разведки России со стороны США
в кибершпионаже - это "бред" и "словоблудие", разбирать риторику Белого дома – отнюдь не задача разведки, сообщило пресс-бюро СВР
.
"15 апреля с. г. (президент США) Джозеф Байден на пяти с хвостиком страницах пояснил человечеству, какая угроза исходит миру от России. Ну, разбирать известную риторику Белого дома – отнюдь не задача разведки. Поэтому переходим к следующему пункту", - говорится в заявлении.
"И тут комментарии к заявлению шефа Белого дома куда как интересней. В высказываниях Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России - что ни строчка, то - пассаж. Не хочется цитировать заокеанских коллег, а все мы, по большому счету, в этом электронном мире – коллеги. Скажем лишь, что читать бред – занятие малоинтересное", - говорится в заявлении.
"Во всем этом словоблудии самое неприятное вот что: "СВР России, также известная как...". Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 1920 года как Иностранный отдел ВЧК, 5 отдел Первого управления НКВД СССР. С середины прошлого века - Первое главное управление КГБ СССР, а ныне – Служба внешней разведки Российской Федерации. За столетними славными страницами истории отечественной разведки стоит не только высочайший профессионализм, но и умение вести работу честно на благо нашей страны!", - отмечает пресс-бюро.
Ранее в четверг Белый дом сообщил, что США считают СВР причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием платформы SolarWinds. В пресс-релизе администрация США назвала Службу внешней разведки России "также известной как APT 29, Cozy Bear и The Dukes", и отметила, что разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР.
Пресс-бюро также назвало "совсем нелицеприятными по причине своей надуманности обвинения в адрес СВР".