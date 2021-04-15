https://ria.ru/20210415/sud-1728364607.html

Нидерландский суд опросил экспертов "Алмаз-Антея" по делу о крушении МН17

Нидерландский суд опросил экспертов "Алмаз-Антея" по делу о крушении МН17

Суд в Нидерландах опросил экспертов "Алмаз-Антея" по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил на слушаниях в четверг... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:17

2021-04-15T11:17

2021-04-15T11:51

mh17. расследование

нидерланды

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71bdb3204068e1dc1cef7b9f7f7fac52.jpg

СХИПХОЛ (Нидерланды), 15 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах опросил экспертов "Алмаз-Антея" по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил на слушаниях в четверг председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Судебные слушания в рамках предварительного судопроизводства продолжились в судебном комплексе Схипхол в четверг.В феврале суд в Нидерландах постановил приобщить к делу отчеты концерна "Алмаз-Антей" к делу о крушении самолета рейса MH17.Защита также попросила допросить экспертов "Алмаз-Антея", составлявших данные отчеты, а также запросить их резюме. Прокурор тогда говорил, что следственный судья согласился допросить одного из экспертов "Алмаз-Антея", а также попросить предоставить резюме всех авторов отчетов.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

https://ria.ru/20210408/samolet-1727290953.html

https://ria.ru/20210411/mh17-1727773989.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, нидерланды, в мире