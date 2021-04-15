Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/sud-1728360887.html
Суд не стал запрещать "скопинскому маньяку" общаться со СМИ
Суд не стал запрещать "скопинскому маньяку" общаться со СМИ
Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск полиции, обязав "скопинского маньяка" Виктора Мохова четыре раза в месяц отмечаться в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:58
2021-04-15T11:25
ксения собчак
происшествия
виктор мохов
скопин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_28:0:990:541_1920x0_80_0_0_ff7b1a79dd125aaeca69ec176d4a71bd.jpg
СКОПИН (Рязанская область), 15 апр - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск полиции, обязав "скопинского маньяка" Виктора Мохова четыре раза в месяц отмечаться в полиции вместо двух, сообщили РИА Новости в суде.После освобождения из колонии за Моховым установлен надзор на шесть лет. На это время ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также ему нужно регулярно отмечаться в ОВД.Вскоре после выхода из колонии Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы.Более того, из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку. Тем временем полиция поставила вопрос об ужесточении ограничений – но официально о том, что именно предлагается сделать, в УМВД не рассказывали.Сам Мохов ранее заявил РИА Новости, что ему намерены запретить общаться со СМИ. В Скопинском районном суде агентству уточнили, что в числе предлагаемых дополнительных ограничений также значился запрет на посещение баров, кафе и ресторанов, однако в этих частях полиции было отказано.Первое заседание суда по дополнительным ограничениям прошло в закрытом от прессы режиме 6 апреля, второе - сегодня. Ни на одно из них Мохов не явился.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/sobchak-1604071143.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/martynova-1604435611.html
скопин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_208:0:929:541_1920x0_80_0_0_24b3b08816e1895e71e24405d2a15c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ксения собчак, происшествия, виктор мохов, скопин

Суд не стал запрещать "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

10:58 15.04.2021 (обновлено: 11:25 15.04.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
СКОПИН (Рязанская область), 15 апр - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск полиции, обязав "скопинского маньяка" Виктора Мохова четыре раза в месяц отмечаться в полиции вместо двух, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Мохова дополнено к ранее установленным ... административное ограничение в виде обязательной явки два раза в месяц в УМВД для регистрации всего до четырех раз в месяц. В удовлетворении остальной части требований ... отказано", - сообщили в суде.
После освобождения из колонии за Моховым установлен надзор на шесть лет. На это время ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также ему нужно регулярно отмечаться в ОВД.
Вскоре после выхода из колонии Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 10:54
"Меня так учил Познер". Собчак объяснила интервью со скопинским маньяком
Более того, из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку. Тем временем полиция поставила вопрос об ужесточении ограничений – но официально о том, что именно предлагается сделать, в УМВД не рассказывали.
Сам Мохов ранее заявил РИА Новости, что ему намерены запретить общаться со СМИ. В Скопинском районном суде агентству уточнили, что в числе предлагаемых дополнительных ограничений также значился запрет на посещение баров, кафе и ресторанов, однако в этих частях полиции было отказано.
Екатерина Мартынова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:23
Одна из экс-пленниц "скопинского маньяка" получила государственную защиту
Первое заседание суда по дополнительным ограничениям прошло в закрытом от прессы режиме 6 апреля, второе - сегодня. Ни на одно из них Мохов не явился.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.
Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
 
Ксения СобчакПроисшествияВиктор МоховСкопин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:33В Нижневартовске нашли озеро с кислотно-зеленой водой
12:28Медведь вышел к школе в сахалинском селе
12:23В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
12:21Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
12:20В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
12:16Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
12:16Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
12:14В Госдуме проведут встречу с представителями Google
12:14В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:12В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
12:10Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
12:10Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
12:09На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме
12:08Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
12:07Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
11:53Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
11:52Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
11:48Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его замов
11:46Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
11:42В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
Лента новостейМолния