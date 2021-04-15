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Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу из ружья с балкона
Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу из ружья с балкона
Сотрудники Росгвардии в Нижнем Новгороде задержали мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:58
2021-04-15T20:58
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Нижнем Новгороде задержали мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Информация о стрельбе на улице Луганской поступила в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Приокскому району в четверг около 18.00.На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время 45-летний стрелявший задержан для установления всех обстоятельств произошедшего, проводится проверка.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии, при стрельбе никто не пострадал.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижний новгород, происшествия

Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу из ружья с балкона

20:58 15.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Нижнем Новгороде задержали мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Информация о стрельбе на улице Луганской поступила в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Приокскому району в четверг около 18.00.

"Прибыв по указанному адресу, сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии приняли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и задержали стрелявшего в квартире. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, мужчина распивал спиртные напитки, после чего устроил стрельбу. С места происшествия изъято оружие и патроны к нему", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время 45-летний стрелявший задержан для установления всех обстоятельств произошедшего, проводится проверка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 11:30
В Петербурге возбудили дело после стрельбы из пневматики в школе
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии, при стрельбе никто не пострадал.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нижний НовгородПроисшествия
 
 
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