Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу из ружья с балкона
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Нижнем Новгороде задержали мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Информация о стрельбе на улице Луганской поступила в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Приокскому району в четверг около 18.00.
"Прибыв по указанному адресу, сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии приняли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и задержали стрелявшего в квартире. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, мужчина распивал спиртные напитки, после чего устроил стрельбу. С места происшествия изъято оружие и патроны к нему", - говорится в сообщении.
На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время 45-летний стрелявший задержан для установления всех обстоятельств произошедшего, проводится проверка.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии, при стрельбе никто не пострадал.