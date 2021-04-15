https://ria.ru/20210415/strelba-1728486966.html

Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу из ружья с балкона

Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу из ружья с балкона

Сотрудники Росгвардии в Нижнем Новгороде задержали мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:58

2021-04-15T20:58

2021-04-15T20:58

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Нижнем Новгороде задержали мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Информация о стрельбе на улице Луганской поступила в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Приокскому району в четверг около 18.00.На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время 45-летний стрелявший задержан для установления всех обстоятельств произошедшего, проводится проверка.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии, при стрельбе никто не пострадал.

https://ria.ru/20210412/strelba-1727865859.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижний новгород, происшествия