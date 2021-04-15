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Минюст США проверяет российские компании на предмет возможных санкций
Минюст США проверяет российские компании на предмет возможных санкций
Минюст США проверяет десятки российских компаний на предмет возможности применения к ним санкций из-за связей в цепочках поставок, заявил помощник генпрокурора... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-15T23:53
2021-04-16T01:28
россия
джон салливан
мария захарова
сша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минюст США проверяет десятки российских компаний на предмет возможности применения к ним санкций из-за связей в цепочках поставок, заявил помощник генпрокурора Джон Демерс.По его словам, процесс рассмотрения минюстом этого вопроса может занять несколько месяцев, сообщает агентство Рейтер.Как отметил Демерс, при проверке будет учитываться такой фактор, как наличие "известной связи между конкретной компанией и службами российской разведки". Проверка также будет проведена в отношении иностранных компаний, имеющих подразделения в России. Он отказался комментировать, о каких именно компаниях идет речь, так как проверка находится на начальной стадии и может продлиться месяцы. Кроме того, по мере проверки число компаний, вероятно, сократится. "Мы только приступили к первому этапу анализа того, к чему нам следует особо присмотреться", - добавил он.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.В МИД РФ заявили послу США Джону Салливану о неприемлемости действий американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар. Также дипломату было заявлено, что "в ближайшее время последует серия ответных мер".Кроме того, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия последовательно работает над сокращением доли доллара в международных резервах и взаиморасчетах с партнерами. По ее словам, в ответе на объявленную вместе с санкциями высылку из США 10 сотрудников российской дипмиссии Москва будет руководствоваться принципом взаимности.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728446595.html
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россия, джон салливан, мария захарова, сша, в мире

Минюст США проверяет российские компании на предмет возможных санкций

23:53 15.04.2021 (обновлено: 01:28 16.04.2021)
 
© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / J. David Ake
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минюст США проверяет десятки российских компаний на предмет возможности применения к ним санкций из-за связей в цепочках поставок, заявил помощник генпрокурора Джон Демерс.
По его словам, процесс рассмотрения минюстом этого вопроса может занять несколько месяцев, сообщает агентство Рейтер.
Как отметил Демерс, при проверке будет учитываться такой фактор, как наличие "известной связи между конкретной компанией и службами российской разведки". Проверка также будет проведена в отношении иностранных компаний, имеющих подразделения в России. Он отказался комментировать, о каких именно компаниях идет речь, так как проверка находится на начальной стадии и может продлиться месяцы. Кроме того, по мере проверки число компаний, вероятно, сократится.
"Мы только приступили к первому этапу анализа того, к чему нам следует особо присмотреться", - добавил он.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
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Кроме того, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия последовательно работает над сокращением доли доллара в международных резервах и взаиморасчетах с партнерами. По ее словам, в ответе на объявленную вместе с санкциями высылку из США 10 сотрудников российской дипмиссии Москва будет руководствоваться принципом взаимности.
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