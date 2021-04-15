https://ria.ru/20210415/ssha-1728449543.html

В Белом доме заявили, что не хотят ухудшения отношений с Россией

В Белом доме заявили, что не хотят ухудшения отношений с Россией

Соединенные Штаты не хотят дальнейшего ухудшения отношений с Россией и считают, что могут и должны его избежать, заявил на брифинге в четверг высокопоставленный РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:21

2021-04-15T17:21

2021-04-15T17:21

россия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты не хотят дальнейшего ухудшения отношений с Россией и считают, что могут и должны его избежать, заявил на брифинге в четверг высокопоставленный представитель администрации США.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728426287.html

россия

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2021

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россия, сша, в мире