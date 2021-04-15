В Белом доме заявили, что не хотят ухудшения отношений с Россией
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты не хотят дальнейшего ухудшения отношений с Россией и считают, что могут и должны его избежать, заявил на брифинге в четверг высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы говорили, что хотим стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Мы не хотим и не ждем, чтобы отношения скатывались по наклонной, но мы… будем защищать свои национальные интересы и будем наказывать правительство России за действия, которые наносят ущерб нашему суверенитету", - сказал представитель администрации на брифинге.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.