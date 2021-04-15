https://ria.ru/20210415/ssha-1728446108.html

Байден предупреждал Путина о новых санкциях, заявили в Белом доме

Байден предупреждал Путина о новых санкциях, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре предупреждал президента РФ Владимира Путина о предстоящем на этой неделе введении санкций за... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:07

2021-04-15T17:07

2021-04-15T17:16

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре предупреждал президента РФ Владимира Путина о предстоящем на этой неделе введении санкций за кибератаки и вмешательство в выборы, сообщил на брифинге в четверг высокопоставленный представитель администрации США.Ранее в четверг США ввели очередной пакет санкций в отношении РФ, на этот раз санкции связаны с вменяемыми Москве хакерскими атаками, вмешательству в выборы в США и ситуацией с Крымом.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728436877.html

россия

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире