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Байден предупреждал Путина о новых санкциях, заявили в Белом доме
Байден предупреждал Путина о новых санкциях, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре предупреждал президента РФ Владимира Путина о предстоящем на этой неделе введении санкций за... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:07
2021-04-15T17:16
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре предупреждал президента РФ Владимира Путина о предстоящем на этой неделе введении санкций за кибератаки и вмешательство в выборы, сообщил на брифинге в четверг высокопоставленный представитель администрации США.Ранее в четверг США ввели очередной пакет санкций в отношении РФ, на этот раз санкции связаны с вменяемыми Москве хакерскими атаками, вмешательству в выборы в США и ситуацией с Крымом.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Байден предупреждал Путина о новых санкциях, заявили в Белом доме

17:07 15.04.2021 (обновлено: 17:16 15.04.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре предупреждал президента РФ Владимира Путина о предстоящем на этой неделе введении санкций за кибератаки и вмешательство в выборы, сообщил на брифинге в четверг высокопоставленный представитель администрации США.

"Ранее на этой неделе президент провел разговор с президентом Путиным снова и сказал ему, что Соединенные Штаты на этой неделе ответят на кибервзлом SolrWind и вмешательство в выборы 2020 года. И это то, что мы делаем сегодня", - сказал на брифинге представитель администрации США.

Ранее в четверг США ввели очередной пакет санкций в отношении РФ, на этот раз санкции связаны с вменяемыми Москве хакерскими атаками, вмешательству в выборы в США и ситуацией с Крымом.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 16:35
Косачев прокомментировал новые санкции США против России
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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