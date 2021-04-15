Байден предупреждал Путина о новых санкциях, заявили в Белом доме
17:07 15.04.2021 (обновлено: 17:16 15.04.2021)
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре предупреждал президента РФ Владимира Путина о предстоящем на этой неделе введении санкций за кибератаки и вмешательство в выборы, сообщил на брифинге в четверг высокопоставленный представитель администрации США.
"Ранее на этой неделе президент провел разговор с президентом Путиным снова и сказал ему, что Соединенные Штаты на этой неделе ответят на кибервзлом SolrWind и вмешательство в выборы 2020 года. И это то, что мы делаем сегодня", - сказал на брифинге представитель администрации США.
Ранее в четверг США ввели очередной пакет санкций в отношении РФ, на этот раз санкции связаны с вменяемыми Москве хакерскими атаками, вмешательству в выборы в США и ситуацией с Крымом.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.