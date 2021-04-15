Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/ssha-1728427170.html
Байден издал указ о возможности широких санкций против России
Байден издал указ о возможности широких санкций против России
Президент США Джо Байден издал указ о возможности широких санкций против России по ряду обвинений, включая "подрыв стабильности США", текст указа распространил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:58
2021-04-15T16:12
россия
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602917431_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_08a36e712f927011ed36465601cfde83.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ о возможности широких санкций против России по ряду обвинений, включая "подрыв стабильности США", текст указа распространил Белый дом.В частности, указ обвиняет Россию в "подрыве проведения выборов в США и странах-союзниках", "злонамеренных кибервзломах", "использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства", "экстратерриториальные действия против журналистов и диссидентов", "подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США", и в "нарушении принципов международного права".Согласно указу, может блокироваться собственность и активы на территории США лиц, которые, по мнению Вашингтона, работают в оборонном секторе РФ и отвечают или участвуют в "злонамеренных кибератаках и вмешательстве в выборы США или любой другой страны". Также под санкции могут попадать лица и компании из России, ответственные, по мнению США, за "подрыв демократических процессов и институтов в США", "убийстве гражданина США или страны-партнера", "транснациональной коррупции", "деятельности по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, союзников и партнеров". Под санкции попадают также любые действия по уходу от прежде введенных санкций.Возможность визовых санкций предусмотрена для чиновников правительства РФ, их супругов и детей, а также тех, кто помогает уходить от санкций.Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602917431_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73d72a82657bbe080a90ca0b2f4f7f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, сша, в мире

Байден издал указ о возможности широких санкций против России

15:58 15.04.2021 (обновлено: 16:12 15.04.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ о возможности широких санкций против России по ряду обвинений, включая "подрыв стабильности США", текст указа распространил Белый дом.
В частности, указ обвиняет Россию в "подрыве проведения выборов в США и странах-союзниках", "злонамеренных кибервзломах", "использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства", "экстратерриториальные действия против журналистов и диссидентов", "подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США", и в "нарушении принципов международного права".
Согласно указу, может блокироваться собственность и активы на территории США лиц, которые, по мнению Вашингтона, работают в оборонном секторе РФ и отвечают или участвуют в "злонамеренных кибератаках и вмешательстве в выборы США или любой другой страны". Также под санкции могут попадать лица и компании из России, ответственные, по мнению США, за "подрыв демократических процессов и институтов в США", "убийстве гражданина США или страны-партнера", "транснациональной коррупции", "деятельности по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, союзников и партнеров". Под санкции попадают также любые действия по уходу от прежде введенных санкций.
Возможность визовых санкций предусмотрена для чиновников правительства РФ, их супругов и детей, а также тех, кто помогает уходить от санкций.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
 
РоссияДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния