https://ria.ru/20210415/ssha-1728427170.html

Байден издал указ о возможности широких санкций против России

Байден издал указ о возможности широких санкций против России

Президент США Джо Байден издал указ о возможности широких санкций против России по ряду обвинений, включая "подрыв стабильности США", текст указа распространил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:58

2021-04-15T15:58

2021-04-15T16:12

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ о возможности широких санкций против России по ряду обвинений, включая "подрыв стабильности США", текст указа распространил Белый дом.В частности, указ обвиняет Россию в "подрыве проведения выборов в США и странах-союзниках", "злонамеренных кибервзломах", "использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства", "экстратерриториальные действия против журналистов и диссидентов", "подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США", и в "нарушении принципов международного права".Согласно указу, может блокироваться собственность и активы на территории США лиц, которые, по мнению Вашингтона, работают в оборонном секторе РФ и отвечают или участвуют в "злонамеренных кибератаках и вмешательстве в выборы США или любой другой страны". Также под санкции могут попадать лица и компании из России, ответственные, по мнению США, за "подрыв демократических процессов и институтов в США", "убийстве гражданина США или страны-партнера", "транснациональной коррупции", "деятельности по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, союзников и партнеров". Под санкции попадают также любые действия по уходу от прежде введенных санкций.Возможность визовых санкций предусмотрена для чиновников правительства РФ, их супругов и детей, а также тех, кто помогает уходить от санкций.Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

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россия, джо байден, сша, в мире