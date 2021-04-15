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Посол Индии рассказал, когда начнутся поставки "Спутника V" в страну
Посол Индии рассказал, когда начнутся поставки "Спутника V" в страну
Первые поставки Российской вакцины "Спутник V" в Индию состоятся до конца апреля, производство ее в стране стартует в мае, заявил журналистам посол Индии в РФ... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:16
2021-04-15T19:16
2021-04-15T19:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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венкатеш варма
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первые поставки Российской вакцины "Спутник V" в Индию состоятся до конца апреля, производство ее в стране стартует в мае, заявил журналистам посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма."Согласно данным от компаний, первая поставка состоится в этом месяце. А производство будет запущено в мае, постепенно его объёмы будут повышаться", - сказал посол.Он напомнил, что объем производства российской вакцины в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц."Это очень много. От 60-70 % мирового производства "Спутника V" будет в Индии. И мы очень счастливы такому сотрудничеству между сторонами", - добавил дипломат, отметив при этом большую общественную поддержку российской вакцине в его стране.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210415/sputnik-1728453987.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венкатеш варма, the lancet, индия, в мире