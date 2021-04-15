https://ria.ru/20210415/sputnik-1728472135.html

Посол Индии рассказал, когда начнутся поставки "Спутника V" в страну

Посол Индии рассказал, когда начнутся поставки "Спутника V" в страну

Первые поставки Российской вакцины "Спутник V" в Индию состоятся до конца апреля, производство ее в стране стартует в мае, заявил журналистам посол Индии в РФ... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:16

2021-04-15T19:16

2021-04-15T19:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

венкатеш варма

the lancet

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155149/66/1551496676_0:236:2803:1813_1920x0_80_0_0_4017dc853efa2c788684a157ca082cb2.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первые поставки Российской вакцины "Спутник V" в Индию состоятся до конца апреля, производство ее в стране стартует в мае, заявил журналистам посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма."Согласно данным от компаний, первая поставка состоится в этом месяце. А производство будет запущено в мае, постепенно его объёмы будут повышаться", - сказал посол.Он напомнил, что объем производства российской вакцины в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц."Это очень много. От 60-70 % мирового производства "Спутника V" будет в Индии. И мы очень счастливы такому сотрудничеству между сторонами", - добавил дипломат, отметив при этом большую общественную поддержку российской вакцине в его стране.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210415/sputnik-1728453987.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венкатеш варма, the lancet, индия, в мире