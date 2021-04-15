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https://ria.ru/20210415/sputnik-1728472135.html
Посол Индии рассказал, когда начнутся поставки "Спутника V" в страну
Посол Индии рассказал, когда начнутся поставки "Спутника V" в страну
Первые поставки Российской вакцины "Спутник V" в Индию состоятся до конца апреля, производство ее в стране стартует в мае, заявил журналистам посол Индии в РФ... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:16
2021-04-15T19:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
венкатеш варма
the lancet
индия
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первые поставки Российской вакцины "Спутник V" в Индию состоятся до конца апреля, производство ее в стране стартует в мае, заявил журналистам посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма."Согласно данным от компаний, первая поставка состоится в этом месяце. А производство будет запущено в мае, постепенно его объёмы будут повышаться", - сказал посол.Он напомнил, что объем производства российской вакцины в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц."Это очень много. От 60-70 % мирового производства "Спутника V" будет в Индии. И мы очень счастливы такому сотрудничеству между сторонами", - добавил дипломат, отметив при этом большую общественную поддержку российской вакцине в его стране.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венкатеш варма, the lancet, индия, в мире

Посол Индии рассказал, когда начнутся поставки "Спутника V" в страну

19:16 15.04.2021
 
© РИА Новости / Александр НатрускинЧрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первые поставки Российской вакцины "Спутник V" в Индию состоятся до конца апреля, производство ее в стране стартует в мае, заявил журналистам посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма.
"Согласно данным от компаний, первая поставка состоится в этом месяце. А производство будет запущено в мае, постепенно его объёмы будут повышаться", - сказал посол.
Он напомнил, что объем производства российской вакцины в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц.
"Это очень много. От 60-70 % мирового производства "Спутника V" будет в Индии. И мы очень счастливы такому сотрудничеству между сторонами", - добавил дипломат, отметив при этом большую общественную поддержку российской вакцине в его стране.
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Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВенкатеш ВармаThe LancetИндияВ мире
 
 
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