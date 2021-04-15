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Финляндия готовится к переговорам с Россией о получении "Спутника V"
Финляндия готовится к переговорам с Россией о получении "Спутника V"
Финляндия начинает переговоры с Россией о поставках вакцины Sputnik, сообщает финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:05
2021-04-15T19:05
2021-04-15T19:06
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 апр - РИА Новости. Финляндия начинает переговоры с Россией о поставках вакцины Sputnik, сообщает финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру."Финляндия начинает переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik. МИД начал подготовку к переговорам с Россией о получении вакцины", - говорится в сообщении.Министр заявила об этом во время дебатов в парламенте, отвечая на вопрос депутата Харри Харкимо.Финляндия, как и многие другие страны ЕС, испытывает дефицит вакцины от коронавируса из-за проблем с поставками.По данным на четверг в стране выявлено 83253 случая коронавируса, 161 человек в больнице, 885 умерли.
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