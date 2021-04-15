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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/sputnik-1728453987.html
В Словакии назвали условие применения "Спутника V"
В Словакии назвали условие применения "Спутника V"
В случае, если экспертиза вакцины "Спутник V" успешно пройдет в сертифицированной лаборатории, ее применение в Словакии могло бы начаться уже в мае, заявил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:44
2021-04-15T17:44
распространение коронавируса
игорь матович
коронавирус covid-19
зузана чапутова
российский фонд прямых инвестиций
виктор орбан
москва
чехия
прага
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ПРАГА, 15 апр – РИА Новости. В случае, если экспертиза вакцины "Спутник V" успешно пройдет в сертифицированной лаборатории, ее применение в Словакии могло бы начаться уже в мае, заявил премьер Эдуард Хегер в четверг в Праге, куда он прибыл с однодневным официальным визитом."В ближайшие дни начнется тестирование вакцины "Спутник V" в сертифицированной лаборатории (в Венгрии), если оно пройдет успешно, то уже в мае могло бы начаться ее практическое применение в республике", - сказал Хегер на совместной конференции с чешским премьером Андреем Бабишем после завершения их переговоров.Днем ранее глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что партия образцов вакцины "Спутник V" подготовлена для отправки на экспертизу в сертифицированную лабораторию OMCL (Official Medicinal Control Laboratory) в Венгрии, о чем 9 апреля словацкий вице-премьер Игорь Матович договорился с венгерским премьером Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто.Отвечая на вопрос о публикации текста соглашения о поставках "Спутника V", часть которого носит закрытый характер, премьер Хегер заявил, что сейчас юристы занимаются изучением этого вопроса. На публикации соглашения настаивает президент Словакии Зузана Чапутова."В Словакии есть значительная категория граждан, которые хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной "Спутник V", - отметил Хегер.В свою очередь, премьер Андрей Бабиш сообщил, что чешские власти уже имеют предложение от российской стороны о поставках вакцины "Спутник V".&nbsp; Кроме того, он напомнил, что в понедельник в Москву летит первый вице-премьер Ян Гамачек, который хотел бы предварительно договориться о поставках "Спутника V" в Чехию, но с их реализацией уже после того, как вакцина получит одобрение европейского регулятора.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
https://ria.ru/20210409/slovakiya-1727520186.html
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игорь матович, коронавирус covid-19, зузана чапутова, российский фонд прямых инвестиций, виктор орбан, москва, чехия, прага, в мире

В Словакии назвали условие применения "Спутника V"

17:44 15.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
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ПРАГА, 15 апр – РИА Новости. В случае, если экспертиза вакцины "Спутник V" успешно пройдет в сертифицированной лаборатории, ее применение в Словакии могло бы начаться уже в мае, заявил премьер Эдуард Хегер в четверг в Праге, куда он прибыл с однодневным официальным визитом.
"В ближайшие дни начнется тестирование вакцины "Спутник V" в сертифицированной лаборатории (в Венгрии), если оно пройдет успешно, то уже в мае могло бы начаться ее практическое применение в республике", - сказал Хегер на совместной конференции с чешским премьером Андреем Бабишем после завершения их переговоров.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:05Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии
Днем ранее глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что партия образцов вакцины "Спутник V" подготовлена для отправки на экспертизу в сертифицированную лабораторию OMCL (Official Medicinal Control Laboratory) в Венгрии, о чем 9 апреля словацкий вице-премьер Игорь Матович договорился с венгерским премьером Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто.
Отвечая на вопрос о публикации текста соглашения о поставках "Спутника V", часть которого носит закрытый характер, премьер Хегер заявил, что сейчас юристы занимаются изучением этого вопроса. На публикации соглашения настаивает президент Словакии Зузана Чапутова.
"В Словакии есть значительная категория граждан, которые хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной "Спутник V", - отметил Хегер.
В свою очередь, премьер Андрей Бабиш сообщил, что чешские власти уже имеют предложение от российской стороны о поставках вакцины "Спутник V".  Кроме того, он напомнил, что в понедельник в Москву летит первый вице-премьер Ян Гамачек, который хотел бы предварительно договориться о поставках "Спутника V" в Чехию, но с их реализацией уже после того, как вакцина получит одобрение европейского регулятора.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичКоронавирус COVID-19Зузана ЧапутоваРоссийский фонд прямых инвестицийВиктор ОрбанМоскваЧехияПрагаВ мире
 
 
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