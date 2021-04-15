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Иран заключил договор на поставку новых партий "Спутника V"
Иран заключил договор на поставку новых партий "Спутника V"
Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что иранская сторона заключила с российской договор на поставку новых партий российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:42
2021-04-15T17:42
2021-04-15T17:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
казем джалали
иран
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что иранская сторона заключила с российской договор на поставку новых партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Исламскую Республику.Как написал дипломат в Twitter, посольство Ирана провело переговоры с российской стороной, в ходе которых "была доведена до конца выработка договора" о покупке дополнительной партии вакцины.По словам дипломата, поставки начнутся с конца мая.Иран в январе заключил с Россией первый договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике. Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля, продукт НИИ им. Гамалеи стал тем препаратом, с которого иранские власти начали вакцинацию в стране.
https://ria.ru/20210415/germaniya-1728413468.html
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вакцина "спутник v", россия, казем джалали, иран, в мире