https://ria.ru/20210415/sputnik-1728346690.html

РФПИ подписал соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Южной Корее

РФПИ подписал соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Южной Корее

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейские GL Rapha и ISU ABXIS договорились о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:08

2021-04-15T09:08

2021-04-15T09:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

российский фонд прямых инвестиций

южная корея

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейские GL Rapha и ISU ABXIS договорились о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил фонд.В феврале 2021 года компания GL Rapha создала консорциум для производства вакцины "Спутник V" в Корее, в который вошли восемь ведущих фармацевтических компаний. Соглашение между РФПИ, GL Rapha и ISU ABXIS является первым трехсторонним соглашением для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум.Ожидается, что производство препарата на предприятии ISU ABXIS в городе Йонъин начнется в конце апреля."Корея является одним из ключевых партнеров по производству вакцины "Спутник V". Благодаря соглашению с ISU ABXIS мы ожидаем расширения производственных мощностей для выпуска вакцины в стране", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20210414/serbiya-1728305917.html

южная корея

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2021

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вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, южная корея