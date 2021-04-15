РФПИ подписал соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Южной Корее
09:08 15.04.2021 (обновлено: 09:29 15.04.2021)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейские GL Rapha и ISU ABXIS договорились о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил фонд.
"РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, и компания ISU ABXIS (подразделение ISU GROUP) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Корее", - заявили в РФПИ.
В феврале 2021 года компания GL Rapha создала консорциум для производства вакцины "Спутник V" в Корее, в который вошли восемь ведущих фармацевтических компаний. Соглашение между РФПИ, GL Rapha и ISU ABXIS является первым трехсторонним соглашением для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум.
Ожидается, что производство препарата на предприятии ISU ABXIS в городе Йонъин начнется в конце апреля.
"Корея является одним из ключевых партнеров по производству вакцины "Спутник V". Благодаря соглашению с ISU ABXIS мы ожидаем расширения производственных мощностей для выпуска вакцины в стране", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.