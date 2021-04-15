Словения отменила карантин при въезде в страну для привитых "Спутником V"
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Власти Словении признают вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" для въезда в страну без обязательного 10-дневного карантина, сообщило правительство.
"Для пересечения границы без обязательного карантина на дому в дополнении к препаратам Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca добавляются вакцины "Спутник V", а также Johnson&Johnson. В случае двух новых вакцин требуется доказательство прививки против COVID-19, не менее, чем за 21 день до въезда в страну", - сообщил кабмин на сайте.
При наличии подтверждения вакцинации негативный тест на COVID-19 не потребуется. Решение вступит в силу после публикации в официальном издании в четверг и распространяется также на перемещение между регионами страны, ранее ограниченное мерами против распространения пандемии.
Власти Словении с понедельника начали смягчать меры и отменили комендантский час, действовавший с октября прошлого года. Кроме того, с 12 апреля начальные школы перешли к очной форме обучения, а предприятия сферы услуг и учреждения культуры возвращаются к полноценной работе. Ношение масок в помещении остается обязательным.