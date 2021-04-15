https://ria.ru/20210415/sputnik-1728343443.html

Словения отменила карантин при въезде в страну для привитых "Спутником V"

Словения отменила карантин при въезде в страну для привитых "Спутником V"

Власти Словении признают вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" для въезда в страну без обязательного 10-дневного карантина, сообщило... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:43

2021-04-15T08:43

2021-04-15T08:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

johnson & johnson

словения

в мире

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БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Власти Словении признают вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" для въезда в страну без обязательного 10-дневного карантина, сообщило правительство.При наличии подтверждения вакцинации негативный тест на COVID-19 не потребуется. Решение вступит в силу после публикации в официальном издании в четверг и распространяется также на перемещение между регионами страны, ранее ограниченное мерами против распространения пандемии.Власти Словении с понедельника начали смягчать меры и отменили комендантский час, действовавший с октября прошлого года. Кроме того, с 12 апреля начальные школы перешли к очной форме обучения, а предприятия сферы услуг и учреждения культуры возвращаются к полноценной работе. Ношение масок в помещении остается обязательным.

https://ria.ru/20210412/petrshichek-1727880645.html

словения

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, словения, в мире