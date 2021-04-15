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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/sputnik-1728343443.html
Словения отменила карантин при въезде в страну для привитых "Спутником V"
Словения отменила карантин при въезде в страну для привитых "Спутником V"
Власти Словении признают вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" для въезда в страну без обязательного 10-дневного карантина, сообщило... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:43
2021-04-15T08:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
johnson & johnson
словения
в мире
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БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Власти Словении признают вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" для въезда в страну без обязательного 10-дневного карантина, сообщило правительство.При наличии подтверждения вакцинации негативный тест на COVID-19 не потребуется. Решение вступит в силу после публикации в официальном издании в четверг и распространяется также на перемещение между регионами страны, ранее ограниченное мерами против распространения пандемии.Власти Словении с понедельника начали смягчать меры и отменили комендантский час, действовавший с октября прошлого года. Кроме того, с 12 апреля начальные школы перешли к очной форме обучения, а предприятия сферы услуг и учреждения культуры возвращаются к полноценной работе. Ношение масок в помещении остается обязательным.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, словения, в мире

Словения отменила карантин при въезде в страну для привитых "Спутником V"

08:43 15.04.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Власти Словении признают вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" для въезда в страну без обязательного 10-дневного карантина, сообщило правительство.
"Для пересечения границы без обязательного карантина на дому в дополнении к препаратам Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca добавляются вакцины "Спутник V", а также Johnson&Johnson. В случае двух новых вакцин требуется доказательство прививки против COVID-19, не менее, чем за 21 день до въезда в страну", - сообщил кабмин на сайте.
При наличии подтверждения вакцинации негативный тест на COVID-19 не потребуется. Решение вступит в силу после публикации в официальном издании в четверг и распространяется также на перемещение между регионами страны, ранее ограниченное мерами против распространения пандемии.
Власти Словении с понедельника начали смягчать меры и отменили комендантский час, действовавший с октября прошлого года. Кроме того, с 12 апреля начальные школы перешли к очной форме обучения, а предприятия сферы услуг и учреждения культуры возвращаются к полноценной работе. Ношение масок в помещении остается обязательным.
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaJohnson & JohnsonСловенияВ мире
 
 
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