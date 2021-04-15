https://ria.ru/20210415/spisok-1728468241.html

Минфин США опубликовал полный список попавших под новые санкции россиян

Минфин США опубликовал полный список попавших под новые санкции россиян

Министерство финансов США в четверг опубликовало на своем сайте список из 15 лиц, которые, по мнению Вашингтона, связаны с якобы имевшими место вмешательством в РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:51

2021-04-15T18:51

2021-04-15T18:51

александр малькевич

крымский мост

алексей громов

министерство финансов сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

джо байден

вашингтон (город)

сша

мостотрест

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Министерство финансов США в четверг опубликовало на своем сайте список из 15 лиц, которые, по мнению Вашингтона, связаны с якобы имевшими место вмешательством в американские президентские выборы 2020 года и якобы причастны к кибератакам.Президент США Джо Байден ранее подписал указ, которым объявил режим ЧС в сфере безопасности "в связи с пагубными действиями России". В случае с США такой указ означает введение санкций. Их в стране действуют несколько десятков, такие "режимы ЧС" применяются в отношении самых разных стран, групп людей и организаций.В этот список включен первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов, в отношении которого США прежде уже вводили ограничения. Санкционные меры также затронули политического консультанта Константина Килимника, которого Вашингтон считает сотрудником российской разведки, и Дениса Тюрина, якобы связанного с попавшим под ограничения информационным агентством "Инфорос".Также под санкции попали Юлия Афанасьева, Петр Бычков, Тарас Прибышин и Александр Малькевич, а также Кирилл Щербаков, Мария Зуева и Артем Степанов. Все они, по мнению Вашингтона, связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.Кроме того, в санкционный список попали глава компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, глава МВД Крыма Павел Каранда, глава управления ФСБ по Республике Крым Леонид Михайлюк и глава управления Следственного комитета России по Крыму Владимир Терентьев. Также санкции введены против трех организаций за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как в свою очередь заявил МИД РФ, санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал непричастность России к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210415/musor-1728465044.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728458755.html

вашингтон (город)

сша

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александр малькевич, крымский мост, алексей громов, министерство финансов сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, вашингтон (город), сша, мостотрест, в мире