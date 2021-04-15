https://ria.ru/20210415/spasli-1728352148.html

Астраханские врачи спасли новорожденного, которого чуть не убила мать

Астраханские врачи спасли новорожденного, которого чуть не убила мать

Врачи спасли новорожденного ребенка, которого жительница Астраханской области родила в душевой комнате больницы, а потом попыталась задушить, сообщает СУСК... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:48

2021-04-15T09:48

2021-04-15T09:48

россия

икрянинский район

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости. Врачи спасли новорожденного ребенка, которого жительница Астраханской области родила в душевой комнате больницы, а потом попыталась задушить, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, 36-летняя местная жительница никому не сообщала о том, что беременна, на учете у врача-гинеколога не состояла. Вечером 23 марта женщина родила здорового мальчика в душевой комнате одной из участковых больниц Икрянинского района области.Но план не удался."Сотрудницы медицинского учреждения, увидев женщину, отобрали у нее одеяло с ребенком и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая оказала мальчику медицинскую и иную помощь. В настоящее время жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает", - сказано в пресс-релизе.Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о покушении на убийство новорожденного.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728140987.html

россия

икрянинский район

астраханская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, икрянинский район, астраханская область, происшествия