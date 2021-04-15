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Астраханские врачи спасли новорожденного, которого чуть не убила мать
Астраханские врачи спасли новорожденного, которого чуть не убила мать
Врачи спасли новорожденного ребенка, которого жительница Астраханской области родила в душевой комнате больницы, а потом попыталась задушить, сообщает СУСК... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:48
2021-04-15T09:48
россия
икрянинский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости. Врачи спасли новорожденного ребенка, которого жительница Астраханской области родила в душевой комнате больницы, а потом попыталась задушить, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, 36-летняя местная жительница никому не сообщала о том, что беременна, на учете у врача-гинеколога не состояла. Вечером 23 марта женщина родила здорового мальчика в душевой комнате одной из участковых больниц Икрянинского района области.Но план не удался."Сотрудницы медицинского учреждения, увидев женщину, отобрали у нее одеяло с ребенком и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая оказала мальчику медицинскую и иную помощь. В настоящее время жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает", - сказано в пресс-релизе.Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о покушении на убийство новорожденного.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728140987.html
россия
икрянинский район
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россия, икрянинский район, астраханская область, происшествия

Астраханские врачи спасли новорожденного, которого чуть не убила мать

09:48 15.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости. Врачи спасли новорожденного ребенка, которого жительница Астраханской области родила в душевой комнате больницы, а потом попыталась задушить, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, 36-летняя местная жительница никому не сообщала о том, что беременна, на учете у врача-гинеколога не состояла. Вечером 23 марта женщина родила здорового мальчика в душевой комнате одной из участковых больниц Икрянинского района области.
"Подозреваемая перенесла новорожденного в помещение склада больницы, где обмотала его голову полимерным пакетом, после чего завернула его в одеяло и попыталась вынести из комнаты, чтобы закопать в безлюдном месте", - говорится в сообщении.
Но план не удался.
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"Сотрудницы медицинского учреждения, увидев женщину, отобрали у нее одеяло с ребенком и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая оказала мальчику медицинскую и иную помощь. В настоящее время жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает", - сказано в пресс-релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о покушении на убийство новорожденного.
 
РоссияИкрянинский районАстраханская областьПроисшествия
 
 
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