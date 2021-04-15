https://ria.ru/20210415/sotsrabotniki-1728412081.html

Путин призвал избавить врачей и соцработников от бумажной волокиты

Путин призвал избавить врачей и соцработников от бумажной волокиты

Президент России Владимир Путин призвал сделать так, чтобы врачи, преподаватели и социальные работники не были вынуждены заниматься "излишней бумажной... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:44

2021-04-15T14:44

2021-04-15T14:44

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал сделать так, чтобы врачи, преподаватели и социальные работники не были вынуждены заниматься "излишней бумажной волокитой", а могли уделить свое время людям.Президент в четверг провел совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), участники которого говорили о повышении качества и доступности государственных услуг в социальной сфере. Путин подчеркнул, что людей, которым необходимо получить ту или иную госуслугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно получить помощь качественно и своевременно.Для повышения доступности и улучшения качества госуслуг в социальной сфере был разработан комплекс мер федерального и регионального уровней в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которую запустило АСИ. Говоря об этом проекте, Путин отметил, что его главная цель – улучшить и "сделать более человечной" работу социальной сферы, а также выстроить все процессы исходя из запросов и потребностей граждан.

https://ria.ru/20210415/pravitelstvo-1728406890.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество