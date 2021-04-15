Путин призвал избавить врачей и соцработников от бумажной волокиты
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал сделать так, чтобы врачи, преподаватели и социальные работники не были вынуждены заниматься "излишней бумажной волокитой", а могли уделить свое время людям.
Президент в четверг провел совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), участники которого говорили о повышении качества и доступности государственных услуг в социальной сфере. Путин подчеркнул, что людей, которым необходимо получить ту или иную госуслугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно получить помощь качественно и своевременно.
"И при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, - вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли свое время и внимание людям прежде всего", - заявил он.
Для повышения доступности и улучшения качества госуслуг в социальной сфере был разработан комплекс мер федерального и регионального уровней в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которую запустило АСИ. Говоря об этом проекте, Путин отметил, что его главная цель – улучшить и "сделать более человечной" работу социальной сферы, а также выстроить все процессы исходя из запросов и потребностей граждан.
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