https://ria.ru/20210415/sotspomosch-1728438749.html

Срочную социальную помощь получили почти 27 тысяч жителей МО в 2021 году

Срочную социальную помощь получили почти 27 тысяч жителей МО в 2021 году

Экстренную социальную помощь получили 26 822 тысячи жителей Московской области с начала 2021 года. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:40

2021-04-15T16:40

2021-04-15T16:40

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экстренную социальную помощь получили 26 822 тысячи жителей Московской области с начала 2021 года. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.Местные жители, оказавшиеся в трудной ситуации, получили выплаты на общую сумму более 179 миллионов рублей.Деньгами поддерживают инвалидов и людей, которые не способны позаботиться о себе из-за преклонного возраста. Социальная помощь также предоставляется малообеспеченным людям и в случае безнадзорности. Кроме того, основанием для выплат считаются кризисные ситуации. Россиянам выделяют деньги, если имущество пострадало из-за стихийного бедствия, техногенной аварии, пожара, взрыва бытового газа.Экстренная социальная помощь предоставляется раз в год. Выплату выдают на основании сведений о доходах. Семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, получают до 7 тысяч рублей на каждого человека. Те, кто живет один, получают до 10 тысяч.При повреждении или утрате жилья и имущества в результате стихийного бедствия размер выплаты достигает 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч — одиноко проживающим.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)