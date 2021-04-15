https://ria.ru/20210415/sotspomosch-1728438749.html
Срочную социальную помощь получили почти 27 тысяч жителей МО в 2021 году
Срочную социальную помощь получили почти 27 тысяч жителей МО в 2021 году
Экстренную социальную помощь получили 26 822 тысячи жителей Московской области с начала 2021 года. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:40
2021-04-15T16:40
2021-04-15T16:40
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728437299_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_fa7e8bba21fd8b2fb075519d411e031d.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экстренную социальную помощь получили 26 822 тысячи жителей Московской области с начала 2021 года. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.Местные жители, оказавшиеся в трудной ситуации, получили выплаты на общую сумму более 179 миллионов рублей.Деньгами поддерживают инвалидов и людей, которые не способны позаботиться о себе из-за преклонного возраста. Социальная помощь также предоставляется малообеспеченным людям и в случае безнадзорности. Кроме того, основанием для выплат считаются кризисные ситуации. Россиянам выделяют деньги, если имущество пострадало из-за стихийного бедствия, техногенной аварии, пожара, взрыва бытового газа.Экстренная социальная помощь предоставляется раз в год. Выплату выдают на основании сведений о доходах. Семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, получают до 7 тысяч рублей на каждого человека. Те, кто живет один, получают до 10 тысяч.При повреждении или утрате жилья и имущества в результате стихийного бедствия размер выплаты достигает 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч — одиноко проживающим.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728437299_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_b3d61ebecc2227f50061bc5ea9479f34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина фаевская, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Экстренную социальную помощь получили 26 822 тысячи жителей Московской области с начала 2021 года. Об этом, как сообщил телеканал "360"
, рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Местные жители, оказавшиеся в трудной ситуации, получили выплаты на общую сумму более 179 миллионов рублей.
Деньгами поддерживают инвалидов и людей, которые не способны позаботиться о себе из-за преклонного возраста. Социальная помощь также предоставляется малообеспеченным людям и в случае безнадзорности. Кроме того, основанием для выплат считаются кризисные ситуации.
Россиянам выделяют деньги, если имущество пострадало из-за стихийного бедствия, техногенной аварии, пожара, взрыва бытового газа.
Экстренная социальная помощь предоставляется раз в год. Выплату выдают на основании сведений о доходах. Семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, получают до 7 тысяч рублей на каждого человека. Те, кто живет один, получают до 10 тысяч.
При повреждении или утрате жилья и имущества в результате стихийного бедствия размер выплаты достигает 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч — одиноко проживающим.