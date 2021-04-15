Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210415/sotspomosch-1728438749.html
Срочную социальную помощь получили почти 27 тысяч жителей МО в 2021 году
Срочную социальную помощь получили почти 27 тысяч жителей МО в 2021 году
Экстренную социальную помощь получили 26 822 тысячи жителей Московской области с начала 2021 года. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:40
2021-04-15T16:40
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728437299_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_fa7e8bba21fd8b2fb075519d411e031d.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экстренную социальную помощь получили 26 822 тысячи жителей Московской области с начала 2021 года. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.Местные жители, оказавшиеся в трудной ситуации, получили выплаты на общую сумму более 179 миллионов рублей.Деньгами поддерживают инвалидов и людей, которые не способны позаботиться о себе из-за преклонного возраста. Социальная помощь также предоставляется малообеспеченным людям и в случае безнадзорности. Кроме того, основанием для выплат считаются кризисные ситуации. Россиянам выделяют деньги, если имущество пострадало из-за стихийного бедствия, техногенной аварии, пожара, взрыва бытового газа.Экстренная социальная помощь предоставляется раз в год. Выплату выдают на основании сведений о доходах. Семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, получают до 7 тысяч рублей на каждого человека. Те, кто живет один, получают до 10 тысяч.При повреждении или утрате жилья и имущества в результате стихийного бедствия размер выплаты достигает 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч — одиноко проживающим.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728437299_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_b3d61ebecc2227f50061bc5ea9479f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Срочную социальную помощь получили почти 27 тысяч жителей МО в 2021 году

16:40 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалист около рабочего кабинета в центре занятости населения
Специалист около рабочего кабинета в центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экстренную социальную помощь получили 26 822 тысячи жителей Московской области с начала 2021 года. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Местные жители, оказавшиеся в трудной ситуации, получили выплаты на общую сумму более 179 миллионов рублей.
Деньгами поддерживают инвалидов и людей, которые не способны позаботиться о себе из-за преклонного возраста. Социальная помощь также предоставляется малообеспеченным людям и в случае безнадзорности. Кроме того, основанием для выплат считаются кризисные ситуации.
Россиянам выделяют деньги, если имущество пострадало из-за стихийного бедствия, техногенной аварии, пожара, взрыва бытового газа.
Экстренная социальная помощь предоставляется раз в год. Выплату выдают на основании сведений о доходах. Семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, получают до 7 тысяч рублей на каждого человека. Те, кто живет один, получают до 10 тысяч.
При повреждении или утрате жилья и имущества в результате стихийного бедствия размер выплаты достигает 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч — одиноко проживающим.
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния