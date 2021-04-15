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Наука
https://ria.ru/20210415/sobaki-1728372779.html
Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
Британские ученые выяснили причину вспышки кишечной инфекции у собак, которая была зафиксирована в Великобритании в конце 2019 — начале 2020 года и совпала по... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:53
2021-04-15T11:53
наука
коронавирусы
собаки
биология
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британские ученые выяснили причину вспышки кишечной инфекции у собак, которая была зафиксирована в Великобритании в конце 2019 — начале 2020 года и совпала по времени с первой волной COVID-19. Возбудителем заболевания оказался коронавирус собак CeCoV, который не имеет отношения к SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.В декабре 2019 года ветеринары по всей Великобритании начали сообщать о случаях кишечного расстройства у собак, сопровождавшегося обильной рвоты, значительно более сильной, чем при обычном собачьем гастроэнтерите.Собрав 1258 анкет от ветеринаров и владельцев, исследователи из Сети ветеринарного надзора за мелкими животными (SAVSNet) Ливерпульского университета выяснили, что вспышка неизвестного заболевания с желудочно-кишечными симптомами продолжалась до марта 2020 года.Основываясь на этих данных и результатах анализов 95 клинических образцов, полученных от 71 животного, ученые из университетов Ливерпуля, Ланкастера, Манчестера и Бристоля определили, что вспышка была вызвана разновидностью кишечного коронавируса собак (CeCoV). Этот коронавирус отличается от вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19 и считается безопасным для людей. По крайней мере, до сегодняшнего дня в мире не зафиксировано ни одного случая инфицирования этим коронавирусом человека. Однако он опасен для других собак, контактирующих с зараженными животными. Причем, по статистике, кобели заболевают чаще сук.Чтобы исключить влияние других факторов, таких как диета или побочные эффекты вакцинации, ученые проанализировали электронные медицинские карты собак, созданные в рамках проекта SAVSNet-Agile, направленного на разработку национальной системы наблюдения за здоровьем собак."Проект SAVSNet Agile направлен на передачу информации местным ветеринарным службам, чтобы они могли быть в курсе любых новых вспышек, — приводятся в пресс-релизе Ланкастерского университета слова одного из авторов исследования доктора Барри Роулингсона (Barry Rowlingson). — Мы разработали сложные статистические модели для поиска вспышек заболеваний. Ключевая задача проекта — быстро обнаруживать рост заболеваемости, не вызывая ложных тревог из-за естественных случайных вариаций. Это имеет решающее значение для раннего лечения и усиленного наблюдения".Использование ветеринарных электронных карт, введение которых авторы считают прорывом в системе наблюдения за животными, позволяет также отслеживать состояние здоровья хозяев, а также сравнивать жизненные показатели заболевших собак с контрольной группой здоровых животных."Это замечательное достижение, и мы надеемся, что оно поможет лучше понять здоровье домашних животных, — отмечает еще один участник исследования Шарлотта Эпплтон (Charlotte Appleton) из Центра информатики здравоохранения Ланкастерского университета. — Мы представляем доказательства эффективности системы, которая обеспечила выявление и быстрое реагирование на вспышку".
https://ria.ru/20210126/sobaki-1594638443.html
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коронавирусы, собаки, биология, здоровье, великобритания

Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом

11:53 15.04.2021
 
© Фото : EurekAlert!На приеме у ветеринара
На приеме у ветеринара - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : EurekAlert!
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британские ученые выяснили причину вспышки кишечной инфекции у собак, которая была зафиксирована в Великобритании в конце 2019 — начале 2020 года и совпала по времени с первой волной COVID-19. Возбудителем заболевания оказался коронавирус собак CeCoV, который не имеет отношения к SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.
В декабре 2019 года ветеринары по всей Великобритании начали сообщать о случаях кишечного расстройства у собак, сопровождавшегося обильной рвоты, значительно более сильной, чем при обычном собачьем гастроэнтерите.
Собрав 1258 анкет от ветеринаров и владельцев, исследователи из Сети ветеринарного надзора за мелкими животными (SAVSNet) Ливерпульского университета выяснили, что вспышка неизвестного заболевания с желудочно-кишечными симптомами продолжалась до марта 2020 года.
Основываясь на этих данных и результатах анализов 95 клинических образцов, полученных от 71 животного, ученые из университетов Ливерпуля, Ланкастера, Манчестера и Бристоля определили, что вспышка была вызвана разновидностью кишечного коронавируса собак (CeCoV). Этот коронавирус отличается от вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19 и считается безопасным для людей. По крайней мере, до сегодняшнего дня в мире не зафиксировано ни одного случая инфицирования этим коронавирусом человека.
Однако он опасен для других собак, контактирующих с зараженными животными. Причем, по статистике, кобели заболевают чаще сук.
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Чтобы исключить влияние других факторов, таких как диета или побочные эффекты вакцинации, ученые проанализировали электронные медицинские карты собак, созданные в рамках проекта SAVSNet-Agile, направленного на разработку национальной системы наблюдения за здоровьем собак.
"Проект SAVSNet Agile направлен на передачу информации местным ветеринарным службам, чтобы они могли быть в курсе любых новых вспышек, — приводятся в пресс-релизе Ланкастерского университета слова одного из авторов исследования доктора Барри Роулингсона (Barry Rowlingson). — Мы разработали сложные статистические модели для поиска вспышек заболеваний. Ключевая задача проекта — быстро обнаруживать рост заболеваемости, не вызывая ложных тревог из-за естественных случайных вариаций. Это имеет решающее значение для раннего лечения и усиленного наблюдения".
Использование ветеринарных электронных карт, введение которых авторы считают прорывом в системе наблюдения за животными, позволяет также отслеживать состояние здоровья хозяев, а также сравнивать жизненные показатели заболевших собак с контрольной группой здоровых животных.
"Это замечательное достижение, и мы надеемся, что оно поможет лучше понять здоровье домашних животных, — отмечает еще один участник исследования Шарлотта Эпплтон (Charlotte Appleton) из Центра информатики здравоохранения Ланкастерского университета. — Мы представляем доказательства эффективности системы, которая обеспечила выявление и быстрое реагирование на вспышку".
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НаукаКоронавирусысобакибиологияЗдоровьеВеликобритания
 
 
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