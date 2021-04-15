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Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
Российская кинологическая федерация призвала владельцев не оставлять собак привязанными у магазинов: их могут украсть, обидеть или напугать, рассказал РИА... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T04:04
2021-04-15T04:04
россия
владимир голубев
собаки
москва
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская кинологическая федерация призвала владельцев не оставлять собак привязанными у магазинов: их могут украсть, обидеть или напугать, рассказал РИА Новости президент федерации Владимир Голубев.Кроме того, если хозяин задержался в магазине на длительный срок, сердобольные люди могут подумать, что тот бросил собаку, и забрать ее. В случае, если у питомца не окажется чипа, тату или адресника, есть вероятность, что можно больше не найти собаку, рассказал Голубев.Еще одна причина не оставлять собаку у магазина - хулиганство. Никто не дает гарантии, отметил кинолог, что к питомцу не пристанут случайные прохожие с целью подразнить или обидеть. "Собаку могут припугнуть или ударить. Не стоит забывать и о догханетрах, которые травят не только бездомных животных. Поэтому оставлять собаку около магазина очень опасно", - сказал кинолог.Также он отметил, что привязанная собака может стать жертвой стаи бездомных собак. Находясь на привязи действия питомца будут ограничены, из-за чего он не сможет дать отпор или скрыться от нападающих.В любом случае, оставаясь в одиночестве, собака также подвергается сильному стрессу. Она начинает скулить, не сводит глаз с дверей и с трепетом ждет возвращения своего хозяина. Собака может очень сильно испугаться, что в дальнейшем отразиться на её психике и поведении, предупреждает Голубев."Находясь в одиночестве в незнакомом месте, питомец будет испытывать стресс и может внезапно напасть на проходящего слишком близко прохожего. За такое поведение потом придется отвечать хозяину. Помните, оставляя собаку одну на привязи у магазина, вы подвергаете ее жизнь неоправданному риску", – сказал кинолог.Он также добавил, что собака может сорваться с поводка и убежать в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20210404/sobaki-1604138670.html
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россия, владимир голубев, собаки, москва, общество

Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином

04:04 15.04.2021
 
© Depositphotos / ChalabalaСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Depositphotos / Chalabala
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская кинологическая федерация призвала владельцев не оставлять собак привязанными у магазинов: их могут украсть, обидеть или напугать, рассказал РИА Новости президент федерации Владимир Голубев.
"К сожалению, кража породистой собаки – не такая уж редкая ситуация, особенно если она породистая и хорошо ухожена. Таких животных крадут в целях наживы. Ее могут перепродать или украсть с целью получения потомства. Но не нужно думать, что никому не придет в голову украсть беспородного пса. Есть и те, кто крадет собак ради выкупа. Им важно только то, что это чей-то любимый домашний пес, чьи хозяева захотят его вернуть любым путем", - предупредил Голубев.
Кроме того, если хозяин задержался в магазине на длительный срок, сердобольные люди могут подумать, что тот бросил собаку, и забрать ее. В случае, если у питомца не окажется чипа, тату или адресника, есть вероятность, что можно больше не найти собаку, рассказал Голубев.
Еще одна причина не оставлять собаку у магазина - хулиганство. Никто не дает гарантии, отметил кинолог, что к питомцу не пристанут случайные прохожие с целью подразнить или обидеть. "Собаку могут припугнуть или ударить. Не стоит забывать и о догханетрах, которые травят не только бездомных животных. Поэтому оставлять собаку около магазина очень опасно", - сказал кинолог.
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Также он отметил, что привязанная собака может стать жертвой стаи бездомных собак. Находясь на привязи действия питомца будут ограничены, из-за чего он не сможет дать отпор или скрыться от нападающих.
В любом случае, оставаясь в одиночестве, собака также подвергается сильному стрессу. Она начинает скулить, не сводит глаз с дверей и с трепетом ждет возвращения своего хозяина. Собака может очень сильно испугаться, что в дальнейшем отразиться на её психике и поведении, предупреждает Голубев.
"Находясь в одиночестве в незнакомом месте, питомец будет испытывать стресс и может внезапно напасть на проходящего слишком близко прохожего. За такое поведение потом придется отвечать хозяину. Помните, оставляя собаку одну на привязи у магазина, вы подвергаете ее жизнь неоправданному риску", – сказал кинолог.
Он также добавил, что собака может сорваться с поводка и убежать в неизвестном направлении.
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РоссияВладимир ГолубевсобакиМоскваОбщество
 
 
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