https://ria.ru/20210415/sobaka-1728336523.html

Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином

Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином

Российская кинологическая федерация призвала владельцев не оставлять собак привязанными у магазинов: их могут украсть, обидеть или напугать, рассказал РИА... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T04:04

2021-04-15T04:04

2021-04-15T04:04

россия

владимир голубев

собаки

москва

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская кинологическая федерация призвала владельцев не оставлять собак привязанными у магазинов: их могут украсть, обидеть или напугать, рассказал РИА Новости президент федерации Владимир Голубев.Кроме того, если хозяин задержался в магазине на длительный срок, сердобольные люди могут подумать, что тот бросил собаку, и забрать ее. В случае, если у питомца не окажется чипа, тату или адресника, есть вероятность, что можно больше не найти собаку, рассказал Голубев.Еще одна причина не оставлять собаку у магазина - хулиганство. Никто не дает гарантии, отметил кинолог, что к питомцу не пристанут случайные прохожие с целью подразнить или обидеть. "Собаку могут припугнуть или ударить. Не стоит забывать и о догханетрах, которые травят не только бездомных животных. Поэтому оставлять собаку около магазина очень опасно", - сказал кинолог.Также он отметил, что привязанная собака может стать жертвой стаи бездомных собак. Находясь на привязи действия питомца будут ограничены, из-за чего он не сможет дать отпор или скрыться от нападающих.В любом случае, оставаясь в одиночестве, собака также подвергается сильному стрессу. Она начинает скулить, не сводит глаз с дверей и с трепетом ждет возвращения своего хозяина. Собака может очень сильно испугаться, что в дальнейшем отразиться на её психике и поведении, предупреждает Голубев."Находясь в одиночестве в незнакомом месте, питомец будет испытывать стресс и может внезапно напасть на проходящего слишком близко прохожего. За такое поведение потом придется отвечать хозяину. Помните, оставляя собаку одну на привязи у магазина, вы подвергаете ее жизнь неоправданному риску", – сказал кинолог.Он также добавил, что собака может сорваться с поводка и убежать в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20210404/sobaki-1604138670.html

https://ria.ru/20210328/sobaka-1603162662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубев, собаки, москва, общество