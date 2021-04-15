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"Единая Россия" предлагает обновить автопарк скорых в регионах
"Единая Россия" предлагает обновить автопарк скорых в регионах
"Единая Россия" обратится к Владимиру Путину с предложением обновить автопарк скорых в регионах, сообщается на официальном портале партии. С просьбой... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:00
2021-04-15T14:00
2021-04-15T14:00
россия
евгений ревенко
единая россия
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. "Единая Россия" обратится к Владимиру Путину с предложением обновить автопарк скорых в регионах, сообщается на официальном портале партии. С просьбой подключиться к проблеме с нехваткой машин к партии обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков. По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах."[Во время пандемии] очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьезно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем – и по отзывам волонтеров – что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?" – спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД "Волонтеры-медики" Алена Миронова в ходе V Всероссийского форума волонтеров-медиков.Как отметил замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, решение проблемы с парком машин скорой помощи – вопрос первостепенной важности. Медики должны добираться до пациентов в считаные минуты."Эта тема касается всей страны, и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу [обновления парка машин] в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и "Единая Россия" подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина", — сказал Евгений Ревенко.
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россия, евгений ревенко, единая россия, общество
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. "Единая Россия" обратится к Владимиру Путину с предложением обновить автопарк скорых в регионах, сообщается на официальном портале партии. С просьбой подключиться к проблеме с нехваткой машин к партии обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков. По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.
"[Во время пандемии] очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьезно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем – и по отзывам волонтеров – что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?" – спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД "Волонтеры-медики" Алена Миронова в ходе V Всероссийского форума волонтеров-медиков.
Как отметил замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, решение проблемы с парком машин скорой помощи – вопрос первостепенной важности. Медики должны добираться до пациентов в считаные минуты.
"Эта тема касается всей страны, и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу [обновления парка машин] в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и "Единая Россия" подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина", — сказал Евгений Ревенко.