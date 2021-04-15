Швейцария заявила о готовности провести саммит Путина и Байдена
17:50 15.04.2021 (обновлено: 18:08 15.04.2021)
ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если в этом будет необходимость, сказала РИА Новости официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Швейцарии Элиза Рагги.
"Швейцария готова предоставить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации конференций или встреч. По соображениям конфиденциальности МИД не может предоставить подробную информацию о конкретных событиях", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости, готова ли Швейцария принять саммит Россия - США.
Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.
В четверг Песков также заявил, что обсуждаемые санкции США против России никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за президентом РФ. США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые включают в себя 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.