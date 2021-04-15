Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/shveytsariya-1728455831.html
Швейцария заявила о готовности провести саммит Путина и Байдена
Швейцария заявила о готовности провести саммит Путина и Байдена
Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если в этом будет... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:50
2021-04-15T18:08
россия
джо байден
владимир путин
швейцария
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_74b25cfe4a302e7acf7e7c6de1611323.jpg
ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если в этом будет необходимость, сказала РИА Новости официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Швейцарии Элиза Рагги.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.В четверг Песков также заявил, что обсуждаемые санкции США против России никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за президентом РФ. США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые включают в себя 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.
https://ria.ru/20210415/vstrecha-1728449868.html
россия
швейцария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_a6658a66569a8c19e923e27666cb6c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, в мире

Швейцария заявила о готовности провести саммит Путина и Байдена

17:50 15.04.2021 (обновлено: 18:08 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если в этом будет необходимость, сказала РИА Новости официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Швейцарии Элиза Рагги.

"Швейцария готова предоставить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации конференций или встреч. По соображениям конфиденциальности МИД не может предоставить подробную информацию о конкретных событиях", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости, готова ли Швейцария принять саммит Россия - США.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 17:23
В администрации Байдена назвали предстоящую встречу с Путиным важной
В четверг Песков также заявил, что обсуждаемые санкции США против России никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за президентом РФ. США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые включают в себя 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинШвейцарияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния