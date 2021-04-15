https://ria.ru/20210415/shveytsariya-1728455831.html

Швейцария заявила о готовности провести саммит Путина и Байдена

Швейцария заявила о готовности провести саммит Путина и Байдена

Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если в этом будет... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:50

2021-04-15T17:50

2021-04-15T18:08

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владимир путин

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ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если в этом будет необходимость, сказала РИА Новости официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Швейцарии Элиза Рагги.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.В четверг Песков также заявил, что обсуждаемые санкции США против России никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за президентом РФ. США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые включают в себя 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.

https://ria.ru/20210415/vstrecha-1728449868.html

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россия, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, в мире