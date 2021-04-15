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Москвичам напомнили о социальной дистанции на шашлыках
Москвичам напомнили о социальной дистанции на шашлыках
Шашлыки в Москве можно жарить на спецплощадках, но с соблюдением соцдистанции, необходимо думать не только о собственном здоровье, но и об окружающих, заявил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:17
2021-04-15T13:17
евгений герасимов
москва
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Шашлыки в Москве можно жарить на спецплощадках, но с соблюдением соцдистанции, необходимо думать не только о собственном здоровье, но и об окружающих, заявил РИА Новости депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов.Ранее в сети появилось видео, где большое количество людей жарили шашлыки в Останкинском парке без соблюдения социальной дистанции."У нас есть очень четкие нормы поведения в парках, где и как можно жарить шашлыки, есть специальные площадки для этого... Конечно, надо соблюдать все требования, социальную дистанцию, находиться среди большого количества людей в маске... народ хлынул сейчас на улицы в кафе, на природу. Надо быть внимательнее и осторожнее", - сообщил Герасимов.Депутат отметил, что в Москве, в отличии от европейских и азиатских стран, большая часть ограничений уже снята и в целом в городе сложилась не такая сложная ситуация по коронавирусу благодаря соблюдению эпидемиологических требований.Отвечая на вопрос, стоит ли в городе вернуть масочный режим на улицах, депутат подчеркнул, что горожане должны заботиться не только о себе, но и об окружающих."Мы исходим из ситуации, которая есть сегодня. Людям хочется и воздух нормально вдохнуть, поэтому пока на улице так, в помещениях должен быть жесткий режим и подход к общению в помещении. Здесь каждый должен думать не только о себе и своей безопасности, но и об окружающих", - отметил он.
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евгений герасимов, москва, общество

Москвичам напомнили о социальной дистанции на шашлыках

13:17 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкШашлыки в Москве
Шашлыки в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Шашлыки в Москве можно жарить на спецплощадках, но с соблюдением соцдистанции, необходимо думать не только о собственном здоровье, но и об окружающих, заявил РИА Новости депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов.
Ранее в сети появилось видео, где большое количество людей жарили шашлыки в Останкинском парке без соблюдения социальной дистанции.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 02:38
В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
"У нас есть очень четкие нормы поведения в парках, где и как можно жарить шашлыки, есть специальные площадки для этого... Конечно, надо соблюдать все требования, социальную дистанцию, находиться среди большого количества людей в маске... народ хлынул сейчас на улицы в кафе, на природу. Надо быть внимательнее и осторожнее", - сообщил Герасимов.
Депутат отметил, что в Москве, в отличии от европейских и азиатских стран, большая часть ограничений уже снята и в целом в городе сложилась не такая сложная ситуация по коронавирусу благодаря соблюдению эпидемиологических требований.
Отвечая на вопрос, стоит ли в городе вернуть масочный режим на улицах, депутат подчеркнул, что горожане должны заботиться не только о себе, но и об окружающих.
"Мы исходим из ситуации, которая есть сегодня. Людям хочется и воздух нормально вдохнуть, поэтому пока на улице так, в помещениях должен быть жесткий режим и подход к общению в помещении. Здесь каждый должен думать не только о себе и своей безопасности, но и об окружающих", - отметил он.
 
Евгений ГерасимовМоскваОбщество
 
 
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