https://ria.ru/20210415/sardarov-1728375913.html

Блогер Сардаров женился на внучке экс-президента Узбекистана

Блогер Сардаров женился на внучке экс-президента Узбекистана

Известный блогер, автор проекта "Дневник хача" Амиран Сардаров женился на Мариам Тилляевой — внучке первого президента Узбекистана Ислама Каримова. О том, как... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:19

2021-04-15T13:19

2021-04-15T13:19

элвис пресли

ислам каримов

лас-вегас

сша

шоубиз

шоу-бизнес

свадьба

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Известный блогер, автор проекта "Дневник хача" Амиран Сардаров женился на Мариам Тилляевой — внучке первого президента Узбекистана Ислама Каримова. О том, как прошла их свадьба в Лас-Вегасе, он рассказал в своем Instagram.На церемонии бракосочетания невеста была в длинном свадебном платье, а жених — в шортах и белой рубашке.Пару поженил актер — двойник Элвиса Пресли. По словам блогера, церемония прошла очень быстро."Все так быстро произошло, я даже ничего не успел понять. Будем с Машей теперь разбираться, как это работает на практике и можно ли жить долго и счастливо", — с иронией отметил Сардаров.На своей странице в Instagram невеста рассказала, что их свадьба вообще была "спонтанной". Свой роман пара долгое время скрывала. Разница в возрасте у них 13 лет (Мариам сейчас 21 год).По сведениям СМИ, они познакомились в США, куда Амиран переехал год назад. Мариам — дочь Лолы, младшей наследницы первого президента Узбекистана (он ушел из жизни в 2016 году). Девушка живет в Америке с подросткового возраста.

https://ria.ru/20201221/grande-1590151667.html

лас-вегас

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элвис пресли, ислам каримов, лас-вегас, сша, шоу-бизнес, свадьба