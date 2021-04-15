https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728492096.html

Греф оценил последствия новых санкций США для экономики

Греф оценил последствия новых санкций США для экономики

Новые санкции США на госдолг России не приведут к серьезным последствиям для экономики, программа заимствований будет выполнена, считает глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T21:46

2021-04-15T21:46

2021-04-15T22:31

россия

сбербанк россии

герман греф

сша

экономика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новые санкции США на госдолг России не приведут к серьезным последствиям для экономики, программа заимствований будет выполнена, считает глава Сбербанка Герман Греф.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.Глава Сбербанка напомнил, что в настоящее время санкции введены почти по всем направлениям и Россия научилась быстро адаптироваться к таким условиям."Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов. Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом", - заключил Греф.

https://ria.ru/20210415/ekonomika-1728439900.html

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россия, сбербанк россии, герман греф, сша, экономика