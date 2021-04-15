https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728492096.html
Греф оценил последствия новых санкций США для экономики
Греф оценил последствия новых санкций США для экономики
Новые санкции США на госдолг России не приведут к серьезным последствиям для экономики, программа заимствований будет выполнена, считает глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:46
2021-04-15T21:46
2021-04-15T22:31
россия
сбербанк россии
герман греф
сша
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новые санкции США на госдолг России не приведут к серьезным последствиям для экономики, программа заимствований будет выполнена, считает глава Сбербанка Герман Греф.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.Глава Сбербанка напомнил, что в настоящее время санкции введены почти по всем направлениям и Россия научилась быстро адаптироваться к таким условиям."Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов. Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом", - заключил Греф.
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россия, сбербанк россии, герман греф, сша, экономика
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Новые санкции США
на госдолг России
не приведут к серьезным последствиям для экономики, программа заимствований будет выполнена, считает глава Сбербанка Герман Греф
.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
"Сегодняшние санкции не приведут к серьёзным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем её выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем", - сказал Греф.
Глава Сбербанка напомнил, что в настоящее время санкции введены почти по всем направлениям и Россия научилась быстро адаптироваться к таким условиям.
"Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов. Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом", - заключил Греф.