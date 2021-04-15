Эксперт объяснил, почему Байден ввел санкции против России
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вашингтон ввел антироссийские санкции, чтобы разговаривать с Москвой с позиции силы в свете возможного саммита между Владимиром Путиным и Джо Байденом, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
"США продолжают политику сдерживания России по всем основным направлениям, то есть экономическое, военно-стратегическое, политическое, при этом пытаясь выиграть с помощью этого нажима в тех областях, в которых они заинтересованы - стратегической стабильности, Арктике", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, принципиальным образом характер российско-американских отношений не поменяется, он остается конфронтационным, за действиями последует российский ответ.
"Здесь такая схема: анонсировали встречу, переговоры, ввели санкции, чтобы разговаривать с российской стороной с позиции силы", - сказал Сокольщик.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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