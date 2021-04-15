https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728463171.html

МИД Украины прокомментировал новые санкции США против России

МИД Украины прокомментировал новые санкции США против России

Киев приветствует последние санкции США, введенные в отношении РФ, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:24

2021-04-15T18:24

2021-04-15T18:24

россия

дмитрий кулеба

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 15 апр – РИА Новости. Киев приветствует последние санкции США, введенные в отношении РФ, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

россия

сша

украина

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россия, дмитрий кулеба, сша, украина, в мире