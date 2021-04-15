https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728448818.html

В ЕС не комментируют возможность новых европейских санкций против России

В ЕС не комментируют возможность новых европейских санкций против России

В Европейском союзе не комментируют вопрос о работе над возможными новыми европейскими санкциями против России в знак солидарности с США, которые в четверг... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:19

2021-04-15T17:19

2021-04-15T17:23

энтони блинкен

ив роше

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. В Европейском союзе не комментируют вопрос о работе над возможными новыми европейскими санкциями против России в знак солидарности с США, которые в четверг объявили о новых мерах против российских лиц и организаций, сообщил РИА Новости представитель Евросоюза.В четверг Белый дом заявил о введении санкций против 32 российских физлиц и организаций, также меры запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Санкции предусматривают и высылку десяти сотрудников российской дипмиссии.В конце марта в ходе визита в Брюссель госсекретаря Энтони Блинкена ЕС и США договорились координировать свои действия в отношении России. Как заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, Брюссель и Вашингтон считают, что Россия выбрала конфронтационное поведение, в связи с чем стороны "решили действовать вместе, чтобы противостоять этому".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Алексея Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" Навального, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).Дальнейшее ухудшение отношений спровоцировало обострение ситуации на востоке Украины. Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728443218.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/sanktsii-1728442937.html

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энтони блинкен, ив роше, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, германия, в мире, россия, евросоюз, сша