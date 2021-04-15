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В ЕС не комментируют возможность новых европейских санкций против России
В ЕС не комментируют возможность новых европейских санкций против России
В Европейском союзе не комментируют вопрос о работе над возможными новыми европейскими санкциями против России в знак солидарности с США, которые в четверг... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:19
2021-04-15T17:23
энтони блинкен
ив роше
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
германия
в мире
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. В Европейском союзе не комментируют вопрос о работе над возможными новыми европейскими санкциями против России в знак солидарности с США, которые в четверг объявили о новых мерах против российских лиц и организаций, сообщил РИА Новости представитель Евросоюза.В четверг Белый дом заявил о введении санкций против 32 российских физлиц и организаций, также меры запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Санкции предусматривают и высылку десяти сотрудников российской дипмиссии.В конце марта в ходе визита в Брюссель госсекретаря Энтони Блинкена ЕС и США договорились координировать свои действия в отношении России. Как заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, Брюссель и Вашингтон считают, что Россия выбрала конфронтационное поведение, в связи с чем стороны "решили действовать вместе, чтобы противостоять этому".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Алексея Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" Навального, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).Дальнейшее ухудшение отношений спровоцировало обострение ситуации на востоке Украины. Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728443218.html
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энтони блинкен, ив роше, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, германия, в мире, россия, евросоюз, сша

В ЕС не комментируют возможность новых европейских санкций против России

17:19 15.04.2021 (обновлено: 17:23 15.04.2021)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. В Европейском союзе не комментируют вопрос о работе над возможными новыми европейскими санкциями против России в знак солидарности с США, которые в четверг объявили о новых мерах против российских лиц и организаций, сообщил РИА Новости представитель Евросоюза.
"В целом, мы никогда не комментируем идущие внутри ЕС процессы, в особенности, когда речь идет об ограничительных мерах (санкциях). В случае, если они согласованы и утверждены, о них соответствующим образом объявляется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, работает ли уже Евросоюз над новыми ограничительными мерами против России после введения санкций со стороны США.
В четверг Белый дом заявил о введении санкций против 32 российских физлиц и организаций, также меры запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Санкции предусматривают и высылку десяти сотрудников российской дипмиссии.
В конце марта в ходе визита в Брюссель госсекретаря Энтони Блинкена ЕС и США договорились координировать свои действия в отношении России. Как заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, Брюссель и Вашингтон считают, что Россия выбрала конфронтационное поведение, в связи с чем стороны "решили действовать вместе, чтобы противостоять этому".
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 16:56
В Американской торговой палате оценили новые санкции против России
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Алексея Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" Навального, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 16:55
В Госдепе прокомментировали новые санкции против России
Дальнейшее ухудшение отношений спровоцировало обострение ситуации на востоке Украины. Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
 
Энтони БлинкенИв РошеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваГерманияВ миреРоссияЕвросоюзСША
 
 
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