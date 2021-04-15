https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728443218.html

В Американской торговой палате оценили новые санкции против России

В Американской торговой палате оценили новые санкции против России

Санкции США против госдолга РФ имеют больше символическое значение и серьезно не повлияют на возможности финансирования российского правительства, они затронут... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:56

2021-04-15T16:56

2021-04-15T17:03

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Санкции США против госдолга РФ имеют больше символическое значение и серьезно не повлияют на возможности финансирования российского правительства, они затронут в основном американские банки, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.Белый дом объявил в четверг новые санкции, запрещающие финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня."Символическое значение этих санкций гораздо больше, чем их реальное действие. В большей степени они затронули интересы тех банков, которым запретили делать эти размещения. Это в основном американские банки или банки, которые достаточно близки к США", - прокомментировал ситуацию Родзянко."Мне кажется, что они серьезно не повлияют на возможности финансирования российского правительства – помехи большой я не вижу. Вторичный рынок продолжает работать. Символическое значение санкций в том, чтобы показать: "Сделали это, а дальше будем делать больше". Я думаю, в этом главный смысл сегодняшних шагов", - рассуждает собеседник агентства."Когда в СМИ появились сообщения о том, что могут быть эти санкции, (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Песков заявил, что это может повлиять на будущую встречу. Так что, я думаю, что, наверное, да, объявленные санкции могут повлиять на встречу лидеров двух стран, и, конечно, не в лучшую сторону", - считает Родзянко.Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против гособлигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр панкин, алексис родзянко, сша, в мире, экономика