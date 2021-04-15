Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728443218.html
В Американской торговой палате оценили новые санкции против России
В Американской торговой палате оценили новые санкции против России
Санкции США против госдолга РФ имеют больше символическое значение и серьезно не повлияют на возможности финансирования российского правительства, они затронут... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:56
2021-04-15T17:03
россия
александр панкин
алексис родзянко
сша
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/32/1555323249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d6b791db3a27b0ee078b73444af460.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Санкции США против госдолга РФ имеют больше символическое значение и серьезно не повлияют на возможности финансирования российского правительства, они затронут в основном американские банки, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.Белый дом объявил в четверг новые санкции, запрещающие финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня."Символическое значение этих санкций гораздо больше, чем их реальное действие. В большей степени они затронули интересы тех банков, которым запретили делать эти размещения. Это в основном американские банки или банки, которые достаточно близки к США", - прокомментировал ситуацию Родзянко."Мне кажется, что они серьезно не повлияют на возможности финансирования российского правительства – помехи большой я не вижу. Вторичный рынок продолжает работать. Символическое значение санкций в том, чтобы показать: "Сделали это, а дальше будем делать больше". Я думаю, в этом главный смысл сегодняшних шагов", - рассуждает собеседник агентства."Когда в СМИ появились сообщения о том, что могут быть эти санкции, (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Песков заявил, что это может повлиять на будущую встречу. Так что, я думаю, что, наверное, да, объявленные санкции могут повлиять на встречу лидеров двух стран, и, конечно, не в лучшую сторону", - считает Родзянко.Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против гособлигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155532/32/1555323249_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_2c36812a55132c1342fa6a12c5137ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр панкин, алексис родзянко, сша, в мире, экономика

В Американской торговой палате оценили новые санкции против России

16:56 15.04.2021 (обновлено: 17:03 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на ПМЭФ-20019
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Санкции США против госдолга РФ имеют больше символическое значение и серьезно не повлияют на возможности финансирования российского правительства, они затронут в основном американские банки, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Белый дом объявил в четверг новые санкции, запрещающие финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 08:00
США снова хотят учить всех жизни. Россия и Китай приглашаются особо
"Символическое значение этих санкций гораздо больше, чем их реальное действие. В большей степени они затронули интересы тех банков, которым запретили делать эти размещения. Это в основном американские банки или банки, которые достаточно близки к США", - прокомментировал ситуацию Родзянко.
"Мне кажется, что они серьезно не повлияют на возможности финансирования российского правительства – помехи большой я не вижу. Вторичный рынок продолжает работать. Символическое значение санкций в том, чтобы показать: "Сделали это, а дальше будем делать больше". Я думаю, в этом главный смысл сегодняшних шагов", - рассуждает собеседник агентства.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 08:00
Старик и разбойники: Байден потерял ключ к Си Цзиньпину и Путину
"Когда в СМИ появились сообщения о том, что могут быть эти санкции, (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Песков заявил, что это может повлиять на будущую встречу. Так что, я думаю, что, наверное, да, объявленные санкции могут повлиять на встречу лидеров двух стран, и, конечно, не в лучшую сторону", - считает Родзянко.
Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против гособлигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.
 
РоссияАлександр ПанкинАлексис РодзянкоСШАВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния