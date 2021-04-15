https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728440324.html

В Крыму объяснили новые санкции беспомощностью США

В Крыму объяснили новые санкции беспомощностью США

Новые санкции США по Крыму продиктованы беспомощностью и не будут иметь никаких реальных последствий, заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:46

2021-04-15T16:46

2021-04-15T16:51

ефим фикс

россия

республика крым

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Новые санкции США по Крыму продиктованы беспомощностью и не будут иметь никаких реальных последствий, заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.США ввели санкции против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство Крымского моста и ситуацию с Крымом, сообщила ранее пресс-служба американского минфина. В санкционный список включены глава компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, глава МВД Крыма Павел Каранда, глава регионального управления ФСБ Леонид Михальчук и глава управления Следственного комитета России по республике Владимир Терентьев.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

россия

республика крым

сша

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ефим фикс, россия, республика крым, сша, в мире