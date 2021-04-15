В Крыму объяснили новые санкции беспомощностью США
16:46 15.04.2021 (обновлено: 16:51 15.04.2021)
США ввели санкции против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство Крымского моста и ситуацию с Крымом, сообщила ранее пресс-служба американского минфина. В санкционный список включены глава компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, глава МВД Крыма Павел Каранда, глава регионального управления ФСБ Леонид Михальчук и глава управления Следственного комитета России по республике Владимир Терентьев.
"Здесь нет ничего нового. Власти США уже не понимают, что делают, не знают, какую задачу решать, вот и занимаются этой ерундой. Это чисто политиканство, которое ни к чему не приведет. Это просто показатель беспомощности страны, которая считает себя гегемоном. Это все впустую, и ничего за этим реально не последует", - сказал РИА Новости Фикс.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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