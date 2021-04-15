https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728439649.html
В Совфеде призвали оперативно отвечать на новые санкции США
В Совфеде призвали оперативно отвечать на новые санкции США
Отвечать на санкции США нужно обязательно и оперативно, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:43
2021-04-15T16:43
2021-04-15T16:43
россия
совет федерации рф
константин косачев
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Отвечать на санкции США нужно обязательно и оперативно, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Новые американские санкции, безосновательные по сути и от этого бессмысленные по форме, если чем-то и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения. Они появились всего спустя два дня после обнадёживающего разговора двух президентов, осмысленного и основательного", - написал политик в ФБ.По его словам, "отвечать собственно на санкции надо, на мой взгляд, обязательно, и делать это следует оперативно".Определяться по встрече глав государств тоже предстоит, но для этого есть достаточно времени, добавил он."Уже лет двести человечество пользуется сентенцией "месть - это блюдо, которое надо подавать холодным". Полагаю, эта сентенция, вполне применима и в случаях, когда речь идёт не о мести, а о достойном ответе на агрессивные действия оппонента со стороны уважающей себя и суверенной нации, осознающей собственную ответственность за глобальные безопасность и сотрудничество", - заключил политик.
https://ria.ru/20210415/es-1728432663.html
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РИА Новости
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россия, совет федерации рф, константин косачев, сша, в мире
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости.
Отвечать на санкции США
нужно обязательно и оперативно, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
"Новые американские санкции, безосновательные по сути и от этого бессмысленные по форме, если чем-то и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения. Они появились всего спустя два дня после обнадёживающего разговора двух президентов, осмысленного и основательного", - написал политик в ФБ
.
По его словам, "отвечать собственно на санкции надо, на мой взгляд, обязательно, и делать это следует оперативно".
Определяться по встрече глав государств тоже предстоит, но для этого есть достаточно времени, добавил он.
"Уже лет двести человечество пользуется сентенцией "месть - это блюдо, которое надо подавать холодным". Полагаю, эта сентенция, вполне применима и в случаях, когда речь идёт не о мести, а о достойном ответе на агрессивные действия оппонента со стороны уважающей себя и суверенной нации, осознающей собственную ответственность за глобальные безопасность и сотрудничество", - заключил политик.