https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728439649.html

В Совфеде призвали оперативно отвечать на новые санкции США

В Совфеде призвали оперативно отвечать на новые санкции США

Отвечать на санкции США нужно обязательно и оперативно, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:43

2021-04-15T16:43

2021-04-15T16:43

россия

совет федерации рф

константин косачев

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Отвечать на санкции США нужно обязательно и оперативно, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Новые американские санкции, безосновательные по сути и от этого бессмысленные по форме, если чем-то и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения. Они появились всего спустя два дня после обнадёживающего разговора двух президентов, осмысленного и основательного", - написал политик в ФБ.По его словам, "отвечать собственно на санкции надо, на мой взгляд, обязательно, и делать это следует оперативно".Определяться по встрече глав государств тоже предстоит, но для этого есть достаточно времени, добавил он."Уже лет двести человечество пользуется сентенцией "месть - это блюдо, которое надо подавать холодным". Полагаю, эта сентенция, вполне применима и в случаях, когда речь идёт не о мести, а о достойном ответе на агрессивные действия оппонента со стороны уважающей себя и суверенной нации, осознающей собственную ответственность за глобальные безопасность и сотрудничество", - заключил политик.

https://ria.ru/20210415/es-1728432663.html

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россия, совет федерации рф, константин косачев, сша, в мире