https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728436877.html

Косачев прокомментировал новые санкции США против России

Косачев прокомментировал новые санкции США против России

США, введя санкции против России через два дня после переговоров глав государств, хотят организовать встречу президентов в условиях максимально жёсткого... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:35

2021-04-15T16:35

2021-04-15T16:35

джейк салливан

россия

константин косачев

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. США, введя санкции против России через два дня после переговоров глав государств, хотят организовать встречу президентов в условиях максимально жёсткого давления на Россию, считает вице-спикер Соафеда Константин Косачев."Почему качели американской внешней политики вновь проделали траекторию от "золотой середины" или "точки баланса" в сторону крайней противоположности, остаётся только догадываться. Вариантов ответа два. Менее вероятный - сработала бюрократическая машина, которая готовила соответствующие решения недели, а может и месяцы, и выстрелила по инерции.. невзирая на изменившиеся обстоятельства", – написал политик в ФБ.Косачев отметил, что не верит в такую возможность, версия слишком примитивна с учётом изощренности сознания вашингтонских русофобов."А вот значительно более вероятную интерпретацию подсказывает вышедший одновременно с санкционными решениями комментарий помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, что "отношения США и России рискуют ухудшиться далее, если лидеры двух стран не смогут встретиться", - напомнил законодатель.По его словам, если Салливан процитирован точно, то смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы "заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жёсткого давления на Россию". "В таком случае согласие на неё будет читаться как стремление России смягчить санкции, в силу чего США заведомо обеспечат себе на встрече позицию доминанта, а наш отказ от встречи будет удобным поводом для любых дальнейших карательных мер ("Россия недоговороспособна, и у нас нет выбора")", - отметил Косачев.Он подчеркнул, что это "крайне циничная игра, агрессивная по отношению к России и опасная для всего мира".

https://ria.ru/20210415/krym-1728430332.html

https://ria.ru/20210415/ukaz-1728429028.html

россия

вашингтон (город)

сша

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джейк салливан, россия, константин косачев, вашингтон (город), сша, в мире