Косачев прокомментировал новые санкции США против России
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. США, введя санкции против России через два дня после переговоров глав государств, хотят организовать встречу президентов в условиях максимально жёсткого давления на Россию, считает вице-спикер Соафеда Константин Косачев.
"Почему качели американской внешней политики вновь проделали траекторию от "золотой середины" или "точки баланса" в сторону крайней противоположности, остаётся только догадываться. Вариантов ответа два. Менее вероятный - сработала бюрократическая машина, которая готовила соответствующие решения недели, а может и месяцы, и выстрелила по инерции.. невзирая на изменившиеся обстоятельства", – написал политик в ФБ.
Косачев отметил, что не верит в такую возможность, версия слишком примитивна с учётом изощренности сознания вашингтонских русофобов.
"А вот значительно более вероятную интерпретацию подсказывает вышедший одновременно с санкционными решениями комментарий помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, что "отношения США и России рискуют ухудшиться далее, если лидеры двух стран не смогут встретиться", - напомнил законодатель.
По его словам, если Салливан процитирован точно, то смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы "заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жёсткого давления на Россию". "В таком случае согласие на неё будет читаться как стремление России смягчить санкции, в силу чего США заведомо обеспечат себе на встрече позицию доминанта, а наш отказ от встречи будет удобным поводом для любых дальнейших карательных мер ("Россия недоговороспособна, и у нас нет выбора")", - отметил Косачев.
Он подчеркнул, что это "крайне циничная игра, агрессивная по отношению к России и опасная для всего мира".