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Косачев прокомментировал новые санкции США против России
Косачев прокомментировал новые санкции США против России
США, введя санкции против России через два дня после переговоров глав государств, хотят организовать встречу президентов в условиях максимально жёсткого... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:35
2021-04-15T16:35
джейк салливан
россия
константин косачев
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. США, введя санкции против России через два дня после переговоров глав государств, хотят организовать встречу президентов в условиях максимально жёсткого давления на Россию, считает вице-спикер Соафеда Константин Косачев."Почему качели американской внешней политики вновь проделали траекторию от "золотой середины" или "точки баланса" в сторону крайней противоположности, остаётся только догадываться. Вариантов ответа два. Менее вероятный - сработала бюрократическая машина, которая готовила соответствующие решения недели, а может и месяцы, и выстрелила по инерции.. невзирая на изменившиеся обстоятельства", – написал политик в ФБ.Косачев отметил, что не верит в такую возможность, версия слишком примитивна с учётом изощренности сознания вашингтонских русофобов."А вот значительно более вероятную интерпретацию подсказывает вышедший одновременно с санкционными решениями комментарий помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, что "отношения США и России рискуют ухудшиться далее, если лидеры двух стран не смогут встретиться", - напомнил законодатель.По его словам, если Салливан процитирован точно, то смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы "заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жёсткого давления на Россию". "В таком случае согласие на неё будет читаться как стремление России смягчить санкции, в силу чего США заведомо обеспечат себе на встрече позицию доминанта, а наш отказ от встречи будет удобным поводом для любых дальнейших карательных мер ("Россия недоговороспособна, и у нас нет выбора")", - отметил Косачев.Он подчеркнул, что это "крайне циничная игра, агрессивная по отношению к России и опасная для всего мира".
https://ria.ru/20210415/krym-1728430332.html
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джейк салливан, россия, константин косачев, вашингтон (город), сша, в мире

Косачев прокомментировал новые санкции США против России

16:35 15.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. США, введя санкции против России через два дня после переговоров глав государств, хотят организовать встречу президентов в условиях максимально жёсткого давления на Россию, считает вице-спикер Соафеда Константин Косачев.
"Почему качели американской внешней политики вновь проделали траекторию от "золотой середины" или "точки баланса" в сторону крайней противоположности, остаётся только догадываться. Вариантов ответа два. Менее вероятный - сработала бюрократическая машина, которая готовила соответствующие решения недели, а может и месяцы, и выстрелила по инерции.. невзирая на изменившиеся обстоятельства", – написал политик в ФБ.
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Косачев отметил, что не верит в такую возможность, версия слишком примитивна с учётом изощренности сознания вашингтонских русофобов.
"А вот значительно более вероятную интерпретацию подсказывает вышедший одновременно с санкционными решениями комментарий помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, что "отношения США и России рискуют ухудшиться далее, если лидеры двух стран не смогут встретиться", - напомнил законодатель.
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По его словам, если Салливан процитирован точно, то смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы "заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жёсткого давления на Россию". "В таком случае согласие на неё будет читаться как стремление России смягчить санкции, в силу чего США заведомо обеспечат себе на встрече позицию доминанта, а наш отказ от встречи будет удобным поводом для любых дальнейших карательных мер ("Россия недоговороспособна, и у нас нет выбора")", - отметил Косачев.
Он подчеркнул, что это "крайне циничная игра, агрессивная по отношению к России и опасная для всего мира".
 
Джейк СалливанРоссияКонстантин КосачевВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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