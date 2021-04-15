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"Шаг вперед и два назад". В чем опасность санкций США против России
"Шаг вперед и два назад". В чем опасность санкций США против России
На фоне предстоящей встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы. Рубль уже упал, ожидается удешевление гособлигаций. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:15
2021-04-15T17:36
россия
новые санкции сша против россии
санкции в отношении россии
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. На фоне предстоящей встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы. Рубль уже упал, ожидается удешевление гособлигаций. Санкции, которые анонсировали как "ядерные", оказались не столь масштабными, но осложнили едва наметившееся взаимодействие ведущих ядерных держав. Новый ударЗапрет американским инвесторам покупать облигации у российского Центрального банка, Минфина и Фонда национального благосостояния вступит в силу 14 июня. Такой вариант развития событий называли "ядерным", отмечало агентство Bloomberg. Но вторичного рынка это не коснется. Там с этими ценными бумагами по-прежнему можно проводить сделки. Под санкции попали шесть технологических компаний, которые якобы "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб", а также ряд организаций и граждан "за вмешательство в выборы". Из страны высылают десять дипломатов, предусмотрены и другие точечные меры против определенных лиц. На это Москва ответит зеркально, МИД России уже вызвал американского посла на "тяжелый разговор". Этому предшествовал второй телефонный разговор президентов. Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться лично, к тому же американцы отказались от отправки в Черное море двух военных кораблей. Возникла надежда на потепление. Однако рассчитывать на дружелюбную атмосферу теперь сложно.Хакеры под прикрытиемО вредительстве российских хакеров в США твердят давно. Помимо этого, Джо Байден обещал разобраться с информацией о наградах за головы американских солдат в Афганистане и не оставил без внимания происходящее вокруг Алексея Навального. В марте против высокопоставленных российских чиновников, московских научно-исследовательских институтов и некоторых организаций уже предприняли ограничительные меры. Кибератака на техасскую компанию SolarWinds в начале года оказалась для Вашингтона весьма болезненной. Фирма предоставляет IT-услуги международным корпорациям и правительственным структурам, а злоумышленники добавили вирусный код в ее программное обеспечение. В результате обновления, которые получали клиенты, открывали хакерам доступ к информационным ресурсам разных организаций.Среди пострадавших — такие IT-гиганты, как Microsoft, Cisco, Intel. Но куда опаснее то, что хакеры добрались до Пентагона, Министерства внутренней безопасности, Госдепа, Минэнергетики, Национального управления ядерной безопасности и казначейства. Получив доступ к тысячам электронных адресов, в том числе высокопоставленных чиновников, киберпрестуники могли не только украсть чувствительные данные, но и притвориться сотрудником компании или министерства. Взлом провернули так искусно, что жертвы долго ни о чем не подозревали, а некоторые, вероятно, не знают об этом до сих пор. Киберкомандование США тоже было в полном неведении. Хакерский код заметила частная компания FireEye. Ответственность за взлом возложили на службу внешней разведки России. И вот теперь — санкции. Киберсотрудничество в тупикеС годами эта проблема запутывается все больше. В 2013-м, например, Владимир Путин и Барак Обама договорились о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникативных технологий. Разработали двусторонние механизмы для обмена информацией об инцидентах. Однако после обвинений российских хакеров во вмешательстве в выборы в США в 2016 году все это прекратилось. Пытались возобновить взаимодействие в 2018-м, но не вышло. С тех пор переговоров не было. Механизмы обмена информацией сохранились, но как они действуют, неизвестно, указывает в разговоре с РИА Новости старший эксперт Центра перспективных управленческих решений, консультант ПИР-Центра Олег Шакиров.В марте в ООН консенсусом приняли российскую инициативу — доклад Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций. "Это процесс достижения общего понимания государств того, как себя вести в киберпространстве по отношению друг к другу, — поясняет собеседник. — Американцы могли заблокировать нашу инициативу, но не сделали этого". "При Обаме сформировался такой подход: сотрудничество допускается, например, в ООН, но США оставляют за собой право отвечать на кибератаки. Россия всегда выступала против этого, ведь нельзя с уверенностью сказать, кто именно совершил атаку. Поэтому такие действия, на взгляд Москвы, односторонние и неправильные. А на взгляд Вашингтона — единственно верные", — уточняет Шакиров. Стратегия тяни-толкайРешение об очередных ограничениях в американских СМИ называют "одним из самых серьезных внешнеполитических вызовов" для Байдена. Вашингтон пытается балансировать между желанием наказать Кремль и стремлением не допустить окончательного ухудшения отношений. С одной стороны, Байдену необходимо поддерживать суровый тон в общении с Путиным, с другой — сотрудничать. Это типичная американская тактика "тяни-толкай", отмечает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Конечно, Байдену нужно показать внутренней аудитории, что он не занимается умиротворением геополитических противников, жестко отстаивает позиции США, и любой шаг вперед может сопровождаться одним или двумя шагами назад", — рассуждает он в беседе с РИА Новости. При этом эксперт не ожидает чрезмерной суровости Вашингтона. Не потому, что Байден заботится о российской экономике, — это создает политические риски для самих США. Конечно, ничего хорошего в очередных рестрикциях нет, драматизировать их не стоит, подчеркивает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Российское правительство теряет определенный капитал, доступ к деньгам, но это не "ядерные санкции", о которых писали СМИ. "На макроэкономическую стабильность они не повлияют. У России и так небольшой долг: мы умеренно заимствуем, да и доля иностранцев среди кредиторов не превышает 20 процентов. Это мало", — поясняет собеседник.Особое внимание следует уделить формулировкам в указе, тут есть нюансы. Например, санкции распространятся на российские банки, у которых есть отделения в США, и они не смогут покупать облигации у своего же правительства. Однако пока угроза все же непропорциональна шумихе.
https://ria.ru/20210415/posol-1728426969.html
https://ria.ru/20210123/dcnv-1594198769.html
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россия, новые санкции сша против россии, санкции в отношении россии, джо байден, владимир путин, сша

"Шаг вперед и два назад". В чем опасность санкций США против России

17:15 15.04.2021 (обновлено: 17:36 15.04.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images North America / Alex WongПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Alex Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. На фоне предстоящей встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы. Рубль уже упал, ожидается удешевление гособлигаций. Санкции, которые анонсировали как "ядерные", оказались не столь масштабными, но осложнили едва наметившееся взаимодействие ведущих ядерных держав.

Новый удар

Запрет американским инвесторам покупать облигации у российского Центрального банка, Минфина и Фонда национального благосостояния вступит в силу 14 июня. Такой вариант развития событий называли "ядерным", отмечало агентство Bloomberg. Но вторичного рынка это не коснется. Там с этими ценными бумагами по-прежнему можно проводить сделки.
Под санкции попали шесть технологических компаний, которые якобы "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб", а также ряд организаций и граждан "за вмешательство в выборы". Из страны высылают десять дипломатов, предусмотрены и другие точечные меры против определенных лиц. На это Москва ответит зеркально, МИД России уже вызвал американского посла на "тяжелый разговор".
Этому предшествовал второй телефонный разговор президентов. Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться лично, к тому же американцы отказались от отправки в Черное море двух военных кораблей. Возникла надежда на потепление. Однако рассчитывать на дружелюбную атмосферу теперь сложно.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 15:57
МИД России вызвал американского посла из-за введения санкций

Хакеры под прикрытием

О вредительстве российских хакеров в США твердят давно. Помимо этого, Джо Байден обещал разобраться с информацией о наградах за головы американских солдат в Афганистане и не оставил без внимания происходящее вокруг Алексея Навального. В марте против высокопоставленных российских чиновников, московских научно-исследовательских институтов и некоторых организаций уже предприняли ограничительные меры.
Кибератака на техасскую компанию SolarWinds в начале года оказалась для Вашингтона весьма болезненной. Фирма предоставляет IT-услуги международным корпорациям и правительственным структурам, а злоумышленники добавили вирусный код в ее программное обеспечение. В результате обновления, которые получали клиенты, открывали хакерам доступ к информационным ресурсам разных организаций.
Среди пострадавших — такие IT-гиганты, как Microsoft, Cisco, Intel. Но куда опаснее то, что хакеры добрались до Пентагона, Министерства внутренней безопасности, Госдепа, Минэнергетики, Национального управления ядерной безопасности и казначейства.
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Висконсин
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Висконсин
Получив доступ к тысячам электронных адресов, в том числе высокопоставленных чиновников, киберпрестуники могли не только украсть чувствительные данные, но и притвориться сотрудником компании или министерства. Взлом провернули так искусно, что жертвы долго ни о чем не подозревали, а некоторые, вероятно, не знают об этом до сих пор.
Киберкомандование США тоже было в полном неведении. Хакерский код заметила частная компания FireEye.
Ответственность за взлом возложили на службу внешней разведки России. И вот теперь — санкции.

Киберсотрудничество в тупике

С годами эта проблема запутывается все больше. В 2013-м, например, Владимир Путин и Барак Обама договорились о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникативных технологий. Разработали двусторонние механизмы для обмена информацией об инцидентах. Однако после обвинений российских хакеров во вмешательстве в выборы в США в 2016 году все это прекратилось.
Пытались возобновить взаимодействие в 2018-м, но не вышло. С тех пор переговоров не было. Механизмы обмена информацией сохранились, но как они действуют, неизвестно, указывает в разговоре с РИА Новости старший эксперт Центра перспективных управленческих решений, консультант ПИР-Центра Олег Шакиров.
В марте в ООН консенсусом приняли российскую инициативу — доклад Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций. "Это процесс достижения общего понимания государств того, как себя вести в киберпространстве по отношению друг к другу, — поясняет собеседник. — Американцы могли заблокировать нашу инициативу, но не сделали этого".
"При Обаме сформировался такой подход: сотрудничество допускается, например, в ООН, но США оставляют за собой право отвечать на кибератаки. Россия всегда выступала против этого, ведь нельзя с уверенностью сказать, кто именно совершил атаку. Поэтому такие действия, на взгляд Москвы, односторонние и неправильные. А на взгляд Вашингтона — единственно верные", — уточняет Шакиров.
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Стратегия тяни-толкай

Решение об очередных ограничениях в американских СМИ называют "одним из самых серьезных внешнеполитических вызовов" для Байдена. Вашингтон пытается балансировать между желанием наказать Кремль и стремлением не допустить окончательного ухудшения отношений. С одной стороны, Байдену необходимо поддерживать суровый тон в общении с Путиным, с другой — сотрудничать.
Это типичная американская тактика "тяни-толкай", отмечает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Конечно, Байдену нужно показать внутренней аудитории, что он не занимается умиротворением геополитических противников, жестко отстаивает позиции США, и любой шаг вперед может сопровождаться одним или двумя шагами назад", — рассуждает он в беседе с РИА Новости.
При этом эксперт не ожидает чрезмерной суровости Вашингтона. Не потому, что Байден заботится о российской экономике, — это создает политические риски для самих США.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТеплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке
Теплоход у Кремлёвской набережной на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке
Конечно, ничего хорошего в очередных рестрикциях нет, драматизировать их не стоит, подчеркивает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Российское правительство теряет определенный капитал, доступ к деньгам, но это не "ядерные санкции", о которых писали СМИ.
"На макроэкономическую стабильность они не повлияют. У России и так небольшой долг: мы умеренно заимствуем, да и доля иностранцев среди кредиторов не превышает 20 процентов. Это мало", — поясняет собеседник.
Особое внимание следует уделить формулировкам в указе, тут есть нюансы. Например, санкции распространятся на российские банки, у которых есть отделения в США, и они не смогут покупать облигации у своего же правительства. Однако пока угроза все же непропорциональна шумихе.
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