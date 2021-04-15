https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728426287.html

МИД прокомментировал новые санкции США против России

МИД прокомментировал новые санкции США против России

Санкционный курс США против России не отвечает интересам народов стран, действия администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена не свидетельствуют о... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:54

2021-04-15T15:54

2021-04-15T16:36

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дмитрий песков

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Санкционный курс США против России не отвечает интересам народов стран, действия администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена не свидетельствуют о заинтересованности в нормализации отношений, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такой курс, подчеркивали неоднократно, не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбу мира", - сказала Захарова на брифинге."В разговоре с президентом России Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений. Но действия его (Байдена) администрации свидетельствуют об обратном", - добавила она.Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях введения антироссийских санкций, заявила Мария Захарова."Мы неоднократно предупреждали США о последствиях их враждебных шагов, опасно повышающих градус конфронтационности между нашими странами", - сказала Захарова на брифинге.Ответственность за происходящее в отношениях с Россией целиком лежит на США, добавила она."В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - заявила Захарова на брифинге.Ранее Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Президент США Джо Байден заявил конгрессу, что его сегодняшний указ об антироссийских санкциях вызван "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности, исходящей из Москвы.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728424118.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728419651.html

москва

россия

сша

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сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире