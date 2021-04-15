https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728424118.html
Сенатор Климов прокомментировал новые санкции США против России
Сенатор Климов прокомментировал новые санкции США против России
Россия может принять адекватные меры, ощутимые для США, в ответ на новые санкции Вашингтона, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:43
2021-04-15T15:43
2021-04-15T16:12
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Россия может принять адекватные меры, ощутимые для США, в ответ на новые санкции Вашингтона, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня."Россия может принять адекватные меры, выгодные для нас и ощутимые для американцев", - сказал Климов.Он отметил, что это не обязательно меры зеркального характера. "Не обязательно сообщать, что мы собираемся делать", - подчеркнул сенатор.США продолжат диалог с Россией по вопросам глобальной безопасности, хотя санкционная политика Вашингтона не изменится, не надо питать иллюзий, добавил Андрей Климов."США продолжат диалог с Россией по вопросам глобальной безопасности, это переговоры о том, как не допустить третью ядерную войну", - сказал Климов.При этом он подчеркнул, что российский лидер как человек мудрый и выдержанный будет отстаивать национальные интересы.В то же время, сенатор подчеркнул, что "санкционная политика США в адрес России не изменится, не надо питать иллюзий, что с приходом нового главы Белого дома что-то поменяется, норма о поэтапном введении санкций против РФ утверждена законодательно". Он считает, что нужно жить с опорой на собственные силы, без оглядки на США. Климов полагает, что состоявшийся ранее разговор президентов России и США говорит о том, что мир становится биполярным, "Вашингтон понимает, что Россия – реальная сверхдержава, с которой нужно продолжать диалог", - отметил сенатор.
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728419651.html
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россия, совет федерации рф, сша, политика
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Россия
может принять адекватные меры, ощутимые для США
, в ответ на новые санкции Вашингтона
, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов
.
Ранее Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
"Россия может принять адекватные меры, выгодные для нас и ощутимые для американцев", - сказал Климов.
Он отметил, что это не обязательно меры зеркального характера. "Не обязательно сообщать, что мы собираемся делать", - подчеркнул сенатор.
США продолжат диалог с Россией по вопросам глобальной безопасности, хотя санкционная политика Вашингтона не изменится, не надо питать иллюзий, добавил Андрей Климов.
"США продолжат диалог с Россией по вопросам глобальной безопасности, это переговоры о том, как не допустить третью ядерную войну", - сказал Климов.
При этом он подчеркнул, что российский лидер как человек мудрый и выдержанный будет отстаивать национальные интересы.
В то же время, сенатор подчеркнул, что "санкционная политика США в адрес России не изменится, не надо питать иллюзий, что с приходом нового главы Белого дома что-то поменяется, норма о поэтапном введении санкций против РФ утверждена законодательно". Он считает, что нужно жить с опорой на собственные силы, без оглядки на США. Климов полагает, что состоявшийся ранее разговор президентов России и США говорит о том, что мир становится биполярным, "Вашингтон понимает, что Россия – реальная сверхдержава, с которой нужно продолжать диалог", - отметил сенатор.