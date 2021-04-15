https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728423458.html

Слуцкий прокомментировал новые санкции США против России

Слуцкий прокомментировал новые санкции США против России

Новые санкции Вашингтона, введенные через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США по инициативе американской стороны, фактически... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:39

2021-04-15T15:39

2021-04-15T16:10

россия

леонид слуцкий (политик)

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Новые санкции Вашингтона, введенные через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США по инициативе американской стороны, фактически девальвируют конструктивный тон этой беседы, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Белый дом сообщил, что США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне."Новые санкции Вашингтона, введенные через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США по инициативе американской стороны, фактически девальвирует конструктивный тон этой беседы. Рестрикции стали еще одним – и очень серьезным – шагом к деградации российско-американских взаимоотношений. На таком фоне, как уже говорили представители Кремля, сложно говорить о перспективах встречи Владимира Путина и Джо Байдена", - сообщил журналистам Слуцкий в четверг.Он добавил, что, высылая российских дипломатов, "Вашингтон вынуждает нас на ответные действия, как это и принято в дипломатической практике". "Сама суть претензий – откровенный бред, что говорит о том, что американская администрация не собирается сворачивать линию на конфронтацию с Россией по любому, даже надуманному поводу. Уверен, что последуют встречные, возможно, зеркальные меры. Не сомневаюсь, что адекватный и своевременный ответ будет дан также по всему спектру введенных рестрикций", - заключил глава комитета.

https://ria.ru/20210415/krym-1728430332.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, леонид слуцкий (политик), джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире