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Байден подписал указ о санкциях против России
Байден подписал указ о санкциях против России
Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:07
2021-04-15T15:07
2021-04-15T22:48
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме.С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.Также Вашингтон ввел ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". В перечень попал военный технополис "Эра".Еще там сказано, что Служба внешней разведки России причастна к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием SolarWind.Кроме того, санкционный список пополнился 32 компаниями и гражданами России с пометкой "за вмешательство в выборы". В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.Помимо этого, американские власти высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Утром первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что при отправке дипломатов на родину Москва ответит зеркально.Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить отношения двух стран.В среду посла США Джона Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову. Ему сообщили, что если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.
https://ria.ru/20210415/rubl-1728421196.html
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россия, сша, в мире
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме.
С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Также Вашингтон ввел ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". В перечень попал военный технополис "Эра".
"Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры", — отмечено в документе.
Еще там сказано, что Служба внешней разведки России причастна к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием SolarWind.
Кроме того, санкционный список пополнился 32 компаниями и гражданами России с пометкой "за вмешательство в выборы". В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.
"США привержены обеспечению безопасности наших союзников и партнеров, наши усилия призваны еще раз подтвердить нашу приверженность этому основополагающему принципу", — говорится в релизе Белого дома.
Помимо этого, американские власти высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Утром первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что при отправке дипломатов на родину Москва ответит зеркально.
Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить отношения двух стран.
В среду посла США Джона Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову. Ему сообщили, что если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.