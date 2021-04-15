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https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728410461.html
Читатели Fox News высмеяли Байдена за возможные санкции против России
Читатели Fox News высмеяли Байдена за возможные санкции против России
Читатели Fox News раскритиковали американского президента Джо Байдена после сообщений нескольких изданий о том, что его администрация может ввести санкции... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:49
2021-04-15T14:49
день весны и труда в россии и мире
в мире
россия
дональд трамп
джо байден
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели Fox News раскритиковали американского президента Джо Байдена после сообщений нескольких изданий о том, что его администрация может ввести санкции против России."Снова Россия, Россия, Россия. Эта администрация превратилась в настоящее клоунское представление!" — выразил свое недовольство DementedManBad.По мнению Thoughtcriminal2020, США "сползают в катастрофу" из-за Байдена, а разворачивающиеся события не принесут человечеству ничего хорошего."Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех?" — удивилась Lola2.Adrenalinesurge считает, что Байден слаб, а Россию не волнуют "небольшие санкции". Мир, по мнению earthquake 1964, был безопаснее с экс-президентом Дональдом Трампом. С ним согласились и некоторые другие комментаторы."Байден настолько некомпетентен, что даже страшно", — написал fubar101616.Stredbird заявил, что Путин заслуживает куда большего доверия, чем нынешний американский лидер.Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США хотят внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять дипломатов. Причиной для таких мер стали приписываемые Москве кибератаки и "вмешательство" в выборы. Эти обвинения Россия не раз отвергала.Ограничения коснутся и суверенного долга: США намерены ввести запрет на покупку американскими институтами долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Как уточнило издание Wall Street Journal, меры затронут только прямые покупки, но не вторичный рынок.
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
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россия
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день весны и труда в россии и мире, в мире, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сша

Читатели Fox News высмеяли Байдена за возможные санкции против России

14:49 15.04.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели Fox News раскритиковали американского президента Джо Байдена после сообщений нескольких изданий о том, что его администрация может ввести санкции против России.
"Снова Россия, Россия, Россия. Эта администрация превратилась в настоящее клоунское представление!" — выразил свое недовольство DementedManBad.
По мнению Thoughtcriminal2020, США "сползают в катастрофу" из-за Байдена, а разворачивающиеся события не принесут человечеству ничего хорошего.
"Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех?" — удивилась Lola2.
"Джо запретит ввоз российских автомобилей", — пошутил skepticism@last.
Adrenalinesurge считает, что Байден слаб, а Россию не волнуют "небольшие санкции". Мир, по мнению earthquake 1964, был безопаснее с экс-президентом Дональдом Трампом. С ним согласились и некоторые другие комментаторы.
"Байден настолько некомпетентен, что даже страшно", — написал fubar101616.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
Stredbird заявил, что Путин заслуживает куда большего доверия, чем нынешний американский лидер.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США хотят внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять дипломатов. Причиной для таких мер стали приписываемые Москве кибератаки и "вмешательство" в выборы. Эти обвинения Россия не раз отвергала.
Ограничения коснутся и суверенного долга: США намерены ввести запрет на покупку американскими институтами долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Как уточнило издание Wall Street Journal, меры затронут только прямые покупки, но не вторичный рынок.
Троицкая башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
12:38
В Кремле прокомментировали возможные санкции США против госдолга России
 
День весны и труда в России и миреВ миреРоссияДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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