Читатели Fox News высмеяли Байдена за возможные санкции против России
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели Fox News раскритиковали американского президента Джо Байдена после сообщений нескольких изданий о том, что его администрация может ввести санкции против России.
"Снова Россия, Россия, Россия. Эта администрация превратилась в настоящее клоунское представление!" — выразил свое недовольство DementedManBad.
По мнению Thoughtcriminal2020, США "сползают в катастрофу" из-за Байдена, а разворачивающиеся события не принесут человечеству ничего хорошего.
"Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех?" — удивилась Lola2.
"Джо запретит ввоз российских автомобилей", — пошутил skepticism@last.
Adrenalinesurge считает, что Байден слаб, а Россию не волнуют "небольшие санкции". Мир, по мнению earthquake 1964, был безопаснее с экс-президентом Дональдом Трампом. С ним согласились и некоторые другие комментаторы.
"Байден настолько некомпетентен, что даже страшно", — написал fubar101616.
9 апреля, 08:00США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
Stredbird заявил, что Путин заслуживает куда большего доверия, чем нынешний американский лидер.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США хотят внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять дипломатов. Причиной для таких мер стали приписываемые Москве кибератаки и "вмешательство" в выборы. Эти обвинения Россия не раз отвергала.
Ограничения коснутся и суверенного долга: США намерены ввести запрет на покупку американскими институтами долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Как уточнило издание Wall Street Journal, меры затронут только прямые покупки, но не вторичный рынок.