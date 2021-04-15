https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728410461.html

Читатели Fox News высмеяли Байдена за возможные санкции против России

Читатели Fox News высмеяли Байдена за возможные санкции против России

Читатели Fox News раскритиковали американского президента Джо Байдена после сообщений нескольких изданий о том, что его администрация может ввести санкции... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:49

2021-04-15T14:49

2021-04-15T14:49

день весны и труда в россии и мире

в мире

россия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

москва

сша

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели Fox News раскритиковали американского президента Джо Байдена после сообщений нескольких изданий о том, что его администрация может ввести санкции против России."Снова Россия, Россия, Россия. Эта администрация превратилась в настоящее клоунское представление!" — выразил свое недовольство DementedManBad.По мнению Thoughtcriminal2020, США "сползают в катастрофу" из-за Байдена, а разворачивающиеся события не принесут человечеству ничего хорошего."Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех?" — удивилась Lola2.Adrenalinesurge считает, что Байден слаб, а Россию не волнуют "небольшие санкции". Мир, по мнению earthquake 1964, был безопаснее с экс-президентом Дональдом Трампом. С ним согласились и некоторые другие комментаторы."Байден настолько некомпетентен, что даже страшно", — написал fubar101616.Stredbird заявил, что Путин заслуживает куда большего доверия, чем нынешний американский лидер.Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США хотят внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять дипломатов. Причиной для таких мер стали приписываемые Москве кибератаки и "вмешательство" в выборы. Эти обвинения Россия не раз отвергала.Ограничения коснутся и суверенного долга: США намерены ввести запрет на покупку американскими институтами долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Как уточнило издание Wall Street Journal, меры затронут только прямые покупки, но не вторичный рынок.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728382062.html

россия

москва

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день весны и труда в россии и мире, в мире, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сша